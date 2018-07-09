Познер назвал сохранение НАТО обманом со стороны Запада

«Сохранение НАТО само по себе было сигналом, говорившим: «Мы все равно не верим вам, боимся вас, рассматриваем вас как потенциального агрессора». Принятие стран Восточной Европы в НАТО было нарушением договоренности, говорившим о том, что Россия не может доверять США, что договоренности и обещания не значат ничего», — заявил Познер, отвечая на вопрос о том, как Запад должен был поступить со странами бывшего Варшавского договора, которые пошли по пути сближения с ЕС и США. Его ответ опубликован на сайте «Познер. Онлайн».

Познер отметил, что упразднение Варшавского Пакта практически было предложением упразднить и НАТО и создать новый оборонительный союз, включавший Россию, а не исключавший ее.

Журналист неоднократно говорил, что опасность масштабного военного конфликта заключается в огромном уровне недоверия между лидерами ведущих стран.