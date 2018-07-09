Асад пообещал вернуть под контроль государства все сирийские территории

ТАСС , 9 июля. Сирийское государство «освободит территории всех провинций, под чьим бы контролем они не находились». Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в понедельник президент республики Башар Асад . Он выступил с речью в сирийском МИД на совещании, посвященном задачам внешней и внутренней политики Дамаска

"Процесс послевоенной реконструкции имеет самое приоритетное для нас значение, и вести восстановление народного хозяйства мы будем одновременно с продолжением антитеррористических операций", — указал Асад. Другой актуальной проблемой он назвал возвращение на родину сирийских беженцев, покинувших страну из-за военных действий.