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Асад пообещал вернуть под контроль государства все сирийские территории
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Асад пообещал вернуть под контроль государства все сирийские территории 

ТАСС 16 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
ТАСС, 9 июля. Сирийское государство «освободит территории всех провинций, под чьим бы контролем они не находились». Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в понедельник президент республики Башар Асад. Он выступил с речью в сирийском МИД на совещании, посвященном задачам внешней и внутренней политики Дамаска.
"Процесс послевоенной реконструкции имеет самое приоритетное для нас значение, и вести восстановление народного хозяйства мы будем одновременно с продолжением антитеррористических операций", — указал Асад. Другой актуальной проблемой он назвал возвращение на родину сирийских беженцев, покинувших страну из-за военных действий.
Президент высказался «за диалог между сирийцами на всех уровнях», который, по его словам, должен привести «к пакту о национальном согласии». При этом Асад обвинил Запад и США в том, что они «чинят препятствия на пути активизации политического процесса в Сирии».
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