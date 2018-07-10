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«Безродный» картофель на собственной даче: выращивать можно, продавать — нет
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«Безродный» картофель на собственной даче: выращивать можно, продавать — нет 

ИД «Собеседник» 9 часов назад
Фото: ИД "Собеседник"
Штраф до 1 миллиона рублей вскоре может ждать собственников подмосковных земель. Такое наказание планируют накладывать за заросшие борщевиком участки. Проект закона подготовил Минсельхоз Московской области. Такую санкцию планируют ввести и в Псковской области. А вообще проблема затрагивает всю Центральную Россию.
Речь идет о борщевике Сосновского. Это крупное травянистое растение культивировалось как силосное, то есть его выращивали на прокорм скота. Потом, правда, выяснилось, что молоко в этом случае горчит, да и мясо имеет специфический вкус. При этом соки растения могут оставлять фотохимические ожоги, а куст дает 20 тысяч семян, и просто так его не вырвать — нужно тщательно выкопать, иначе ничего не получится и куст будет расти на следующий год. Еще борщевик проникает в естественные экосистемы и полностью их разрушает, если не бороться с ним.
Но вся соль в том, что от культивации борщевика до недавнего времени не отказывались — только с января 2015 года растение утратило статус сельскохозяйственной культуры. Далее «падение» продолжилось: в декабре того же года борщевик уже внесен в классификатор сорных растений, сейчас он вовсе в списке самых опасных животных и растений.
Так вот, документ предполагает суровую кару для тех, кто не будет бороться с борщевиком. Юридические лица могут рассчитывать на штраф в размере от 150 тысяч до 1 миллиона, должностные лица — на десятки тысяч. С граждан пока планируют собирать от 3 до 5 тысяч. (За куст?..)
А вот другой слух не потвердился: российским гражданам законодательно запрещать выращивать овощи и фрукты из самостоятельно заготовленного посевного материала не будут. Да как вы могли подумать такое, — можно сказать, ответили в Россельхознадзоре.
Правда, и оговорились: вот меры ответственности за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения предусмотрены только в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность. Они, соответственно, не имеют отношения к гражданам, если те, конечно, не зарегистрированы как ИП. Но представители ведомства были суровы и к соотечественникам: урожай из собственного посевного материала — не для продажи, им нельзя приторговывать ни на рынке, ни в магазине.
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