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Трамп заставит Европу заплатить
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Трамп заставит Европу заплатить 

Мир24 16 часов назад
Президент США Дональд Трамп недоволен существующими источниками финансирования НАТО. По его словам, США вкладывает в работу альянса куда больше денег, несмотря на то, что защитой организации пользуется в основном Европа.
«США тратит куда больше на НАТО, чем любая другая страна. Это нечестно и неприемлемо. С тех пор как я стал президентом, эти страны только увеличивали свой вклад, но они должны делать куда больше. Германия выплачивает 1% [от своего ВВП], а США — 4%. Между тем НАТО помогает Европе куда больше, чем Штатам», — написал американский лидер в своем Twitter.
Он отметил, что по некоторым подсчетам, бюджет альянса на 90% формируется из денег США, тогда как большинство стран и 2% от ВВП не вкладывают.
Также Трамп напомнил о том, что Евросоюз сейчас имеет профицит торгового баланса со Штатами в $151 млн, при этом для американских товаров в Европе установлено огромное количество торговых барьеров. Шаги своего кабинета по поводу такой ситуации президент предпочел не описывать.
The United States is spending far more on NATO than any other Country. This is not fair, nor is it acceptable. While these countries have been increasing their contributions since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, the U. S. is at 4%, and NATO benefits…
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2018 г.
…Europe far more than it does the U. S. By some accounts, the U. S. is paying for 90% of NATO, with many countries nowhere close to their 2% commitment. On top of this the European Union has a Trade Surplus of $151 Million with the U. S., with big Trade Barriers on U. S. goods. NO!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2018 г.
Напомним, военный бюджет НАТО сейчас составляет около $1 трлн. Трамп фокусируется именно на показателе в 2% от ВВП потому что в ходе саммита в Уэльсе в 2014 году лидеры всех стран альянса обязались до 2024 года довести свои вложения в альянс до этого процента. Пока из экономически крупных стран выполнила обязательство только Великобритания.
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