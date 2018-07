Трамп заставит Европу заплатить

Президент США Дональд Трамп недоволен существующими источниками финансирования НАТО . По его словам, США вкладывает в работу альянса куда больше денег, несмотря на то, что защитой организации пользуется в основном Европа.

«США тратит куда больше на НАТО, чем любая другая страна. Это нечестно и неприемлемо. С тех пор как я стал президентом, эти страны только увеличивали свой вклад, но они должны делать куда больше. Германия выплачивает 1% [от своего ВВП], а США — 4%. Между тем НАТО помогает Европе куда больше, чем Штатам», — написал американский лидер в своем Twitter.

Он отметил, что по некоторым подсчетам, бюджет альянса на 90% формируется из денег США, тогда как большинство стран и 2% от ВВП не вкладывают.

Также Трамп напомнил о том, что Евросоюз сейчас имеет профицит торгового баланса со Штатами в $151 млн, при этом для американских товаров в Европе установлено огромное количество торговых барьеров. Шаги своего кабинета по поводу такой ситуации президент предпочел не описывать.

Напомним, военный бюджет НАТО сейчас составляет около $1 трлн. Трамп фокусируется именно на показателе в 2% от ВВП потому что в ходе саммита в Уэльсе в 2014 году лидеры всех стран альянса обязались до 2024 года довести свои вложения в альянс до этого процента. Пока из экономически крупных стран выполнила обязательство только Великобритания

