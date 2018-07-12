Трамп потребовал от стран НАТО немедленно увеличить расходы 

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Дональд Трамп потребовал, чтобы страны, входящие в Североатлантический альянс, начали тратить на оборону ранее оговоренную норму в два процента от ВВП немедленно, а не довели их до указанного уровня к 2025 году. Об этом он написал в своем Twitter.
What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U. S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июля 2018 г.
По мнению президента, для НАТО нет ничего хорошего, когда Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергоносители. Он выразил недовольство тем, что лишь пять стран из 29 выполняют свои обязательства.
"США платят за защиту Европы, потом теряют миллиарды в торговле", — посетовал Трамп.
В среду канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия будет тратить на оборону 1,5% от ВВП до 2025 года. С аналогичной позицией выступил французский МИД. В Париже пообещали, что страна «будет выполнять свои обязательства и постепенно нарастит свой оборонный бюджет до двух процентов от ВВП в 2025 году».
Встреча в Брюсселе
Трамп и Меркель провели в среду встречу в Брюсселе в рамках саммита стран НАТО, где обсудили военные расходы, строительство газопровода «Северный поток — 2» и другие темы.
По словам Трампа, у США сложились сильные отношения с ФРГ. Он выразил мнение, что торговля между странами будет увеличиваться. Меркель отметила, что встреча с американским лидером «позволила обменяться мнениями об экономическом развитии, миграции, будущем торговых отношений». Она выразила надежду на продолжение сотрудничества с Вашингтоном.
Требования Трампа
Президент США неоднократно призывал партнеров по НАТО выполнять достигнутые в Бухаресте в 2014 году договоренности о повышении расходов на оборону до 2% от ВВП. В противном случае он угрожает сократить американское участие в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.