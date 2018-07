Трамп потребовал от стран НАТО немедленно увеличить расходы

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U. S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июля 2018 г.

​По мнению президента, для НАТО нет ничего хорошего, когда Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергоносители. Он выразил недовольство тем, что лишь пять стран из 29 выполняют свои обязательства.

США платят за защиту Европы, потом теряют миллиарды в торговле", — посетовал Трамп.

В среду канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия будет тратить на оборону 1,5% от ВВП до 2025 года. С аналогичной позицией выступил французский МИД . В Париже пообещали, что страна «будет выполнять свои обязательства и постепенно нарастит свой оборонный бюджет до двух процентов от ВВП в 2025 году».

Встреча в Брюсселе

Трамп и Меркель провели в среду встречу в Брюсселе в рамках саммита стран НАТО, где обсудили военные расходы, строительство газопровода «Северный поток — 2» и другие темы.

По словам Трампа, у США сложились сильные отношения с ФРГ. Он выразил мнение, что торговля между странами будет увеличиваться. Меркель отметила, что встреча с американским лидером «позволила обменяться мнениями об экономическом развитии, миграции, будущем торговых отношений». Она выразила надежду на продолжение сотрудничества с Вашингтоном.

Требования Трампа