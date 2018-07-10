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Расширенное заседание правительства Подмосковья состоится во вторник
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Расширенное заседание правительства Подмосковья состоится во вторник 

РИАМО 1 час назад
Под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева во вторник пройдет расширенное заседание правительства региона, в котором примут участие руководители различных ведомств, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«10 июля в 9:30 под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоится расширенное заседание правительства региона», — говорится в сообщении.
В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции.
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