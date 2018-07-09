Более 3000 связистов ЦВО отрабатывают вопросы управления войсками на новых цифровых комплексах

Помимо этого, при совершении марша в заданный район военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Более 3 тыс. специалистов связи Центрального военного округа отработают вопросы скрытного управления войсками в ходе учений на полигонах Сибири, Урала и Поволжья.

На первом этапе учений подразделения совершили многокилометровый марш в заданный район, отрабатывая в пути вопросы борьбы с диверсионно — разведывательными группами условного противника.

На фоне постоянно меняющейся обстановки военнослужащие выполнят задачи по обеспечению управления подразделениями на новых цифровых средствах связи шестого поколения «Азарт» и автономного телекоммуникационного комплекса «Редут-2УС». С помощью этого комплекса в самое короткое время создадут единую мощную локальную сеть. Этот мобильный комплекс включает в себя различные виды связи от проводной до радиорелейной который заменяет традиционный узел связи.

Также будет проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии противника, нарушении функционирования компьютерных сетей по средствам вирусных атак и вредоносных программ.

Учения пройдут по плану проведения мероприятий боевой подготовки Центрального военного округа с 9 по 30 июля.