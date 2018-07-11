США решили ввести пошлины на товары из Китая еще на $200 млрд

Администрация президента США решила ввести новые пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд Об этом сообщает Reuters со ссылкой на торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. По его словам, пошлины коснутся еще 10% товаров, импортируемых из Китая. В то же время, по данным источников The Wall Street Journal , Белый дом решил ввести дополнительные пошлины в ответ на действия Китая, который ввел 25%-ые пошлины на импорт американских товаров. Тем не менее американские власти рассчитывают продолжать переговоры с Пекином о торговле. Ранее Китай объяснил, что ввел пошлины на американские товары в ответ на аналогичные действия США