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США решили ввести пошлины на товары из Китая еще на $200 млрд
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США решили ввести пошлины на товары из Китая еще на $200 млрд 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Администрация президента США решила ввести новые пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд Об этом сообщает Reuters со ссылкой на торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.
По его словам, пошлины коснутся еще 10% товаров, импортируемых из Китая.
В то же время, по данным источников The Wall Street Journal, Белый дом решил ввести дополнительные пошлины в ответ на действия Китая, который ввел 25%-ые пошлины на импорт американских товаров. Тем не менее американские власти рассчитывают продолжать переговоры с Пекином о торговле.
Ранее Китай объяснил, что ввел пошлины на американские товары в ответ на аналогичные действия США.
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