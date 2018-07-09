Ещё
Китай призвал компании увеличить импорт из других стран вместо США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай призвал компании увеличить импорт из других стран вместо США 

Вести Экономика 6 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». Власти КНР заявили о том, что одной из ответных мер Китая на импортные пошлины со стороны США является изменение структуры импорта и увеличение закупок ряда товаров у других стран.
В рамках пресс-конференции 9 июля представитель министерства коммерции КНР заявил о том, что власти «рассмотрели вопрос о замене импортируемой продукции и общем воздействии на торговлю и инвестиции».
В качестве одной из ответных мер Китай будет «поощрять корректировку структуры импорта китайских компаний». В частности, власти будут стимулировать увеличение импорта сельскохозяйственной продукции «в других странах и регионах». Об этом говорится пресс-релизе министерства коммерции КНР.
Среди американских товаров, импорт которых в Пекине призывают заместить китайские компании отмечены соевые бобы, продукция водного промысла и автомобили.
В министерстве также отметили, что прибыль от ответных пошлин Китай в основном будет направлена на минимизацию ущерба для китайских предприятий и их сотрудников.
Вести Экономика: последние новости
Где в мире самая дорогая аренда жилья? Сравнение 540 городов мира У Tesla новые проблемы, Илон Маск теряет терпение СМИ: Тереза Мэй забила гол в ворота Британии бойкотом ЧМ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу35
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова54
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»183
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги197
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение