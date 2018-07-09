Китай призвал компании увеличить импорт из других стран вместо США

Москва , 9 июля — «Вести. Экономика». Власти КНР заявили о том, что одной из ответных мер Китая на импортные пошлины со стороны США является изменение структуры импорта и увеличение закупок ряда товаров у других стран.

В рамках пресс-конференции 9 июля представитель министерства коммерции КНР заявил о том, что власти «рассмотрели вопрос о замене импортируемой продукции и общем воздействии на торговлю и инвестиции».

В качестве одной из ответных мер Китай будет «поощрять корректировку структуры импорта китайских компаний». В частности, власти будут стимулировать увеличение импорта сельскохозяйственной продукции «в других странах и регионах». Об этом говорится пресс-релизе министерства коммерции КНР.

Среди американских товаров, импорт которых в Пекине призывают заместить китайские компании отмечены соевые бобы, продукция водного промысла и автомобили.

В министерстве также отметили, что прибыль от ответных пошлин Китай в основном будет направлена на минимизацию ущерба для китайских предприятий и их сотрудников.