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Эксперт сравнил освоение Восточной Арктики с заселением Марса
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Эксперт сравнил освоение Восточной Арктики с заселением Марса 

Газета.Ru 23 часа назад
Фото: Lenta.ru
Освоение территорий Восточной Арктики сопряжено с невероятными трудностями, но открытия, которые там могут быть сделаны, того стоят, и они могут вывести Россию на новый технический и промышленный уровень, заявил изданию «Нефть и капитал» генеральный директор ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал» Рустама Танкаева.
"Задача по освоению Восточной Арктики по организационному и финансовому уровню близка к задаче освоения Марса", — уверен он.
"Это (освоение Арктики. — "Газета.Ru") национальная идея, которая движет Россией начиная с XVI века. С того момента, когда там было создано поселение Мангазея. Это наша история, которая совсем не закончена", — пояснил Танкаев.
По его словам, методы освоения месторождений Восточного Таймыра должны быть близки к тем, что применяются на сланцевых месторождениях.
"Это должны быть горизонтальные скважины с большими зонами гидроразрыва пластов (ГРП), — говорит Танкаев. — ЛУКОЙЛ начал бурение на одной из таких структур, у которой наиболее распространенное название Журавлиная, и я высказывал очень большие сомнения в целесообразности разбуривания Журавлиной площади и Центрально-Ольгинской. Наличие траппового магматизма делает очень сложной разработку месторождений, даже если они будут открыты. Это подтвердилось. Но бурить большие горизонтальные участки и проводить множественные ГРП, видимо, посчитали нецелесообразным. На Журавлиной, скорее всего, не попали в нужную точку и не вскрыли нефтеносные отложения, хотя они там точно есть".
Освоение Таймыра очень перспективно, но на этом пути будет много ошибок и финансовых потерь, уверен эксперт.
"Думаю, что и впредь освоение Арктического региона стоит планировать силами государственных компаний. Пока риски для частного бизнеса там слишком высоки. Теперь частников туда заманить будет очень сложно", — отметил он.
"Освоение таких отдаленных и абсолютно необустроенных территорий — это в первую очередь задача государства. За это бралась "Роснефть" и правильно делала. Поскольку, будучи государственной компанией, свое возможное поражение на Восточном Таймыре «Роснефть» легко могла бы превратить в победу", — отметил Танкаев, пояснив, что частная компания этого сделать не может.
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