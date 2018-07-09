Эксперт сравнил освоение Восточной Арктики с заселением Марса

Освоение территорий Восточной Арктики сопряжено с невероятными трудностями, но открытия, которые там могут быть сделаны, того стоят, и они могут вывести Россию на новый технический и промышленный уровень, заявил изданию «Нефть и капитал» генеральный директор ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал» Рустама Танкаева

"Задача по освоению Восточной Арктики по организационному и финансовому уровню близка к задаче освоения Марса", — уверен он.

"Это (освоение Арктики. — "Газета.Ru" ) национальная идея, которая движет Россией начиная с XVI века. С того момента, когда там было создано поселение Мангазея. Это наша история, которая совсем не закончена", — пояснил Танкаев.

По его словам, методы освоения месторождений Восточного Таймыра должны быть близки к тем, что применяются на сланцевых месторождениях.

"Это должны быть горизонтальные скважины с большими зонами гидроразрыва пластов (ГРП), — говорит Танкаев. — ЛУКОЙЛ начал бурение на одной из таких структур, у которой наиболее распространенное название Журавлиная, и я высказывал очень большие сомнения в целесообразности разбуривания Журавлиной площади и Центрально-Ольгинской. Наличие траппового магматизма делает очень сложной разработку месторождений, даже если они будут открыты. Это подтвердилось. Но бурить большие горизонтальные участки и проводить множественные ГРП, видимо, посчитали нецелесообразным. На Журавлиной, скорее всего, не попали в нужную точку и не вскрыли нефтеносные отложения, хотя они там точно есть".

Освоение Таймыра очень перспективно, но на этом пути будет много ошибок и финансовых потерь, уверен эксперт.

"Думаю, что и впредь освоение Арктического региона стоит планировать силами государственных компаний. Пока риски для частного бизнеса там слишком высоки. Теперь частников туда заманить будет очень сложно", — отметил он.