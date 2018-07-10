Ещё
В Тверской области выдвинут второй кандидат в депутаты Государственной Думы России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тверской области выдвинут второй кандидат в депутаты Государственной Думы России 

tvernews.ru 8 часов назад
Фото: НашеМедиа
10 июля в избирательную комиссию Тверской области представил документы кандидат в депутаты Государственной Думы России седьмого созыва, выдвинутый политической партией ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180" Александр Алексеевич Гришин, дата рождения — 14 марта 1953 года, член политической партии ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ, Председатель Правления регионального отделения ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ в Тверской области.
Александр Алексеевич Гришин стал первым партийным кандидатом, всего же на данный момент на дополнительных выборах депутата Госдумы России в Тверской области выдвинуто 2 кандидата.
Этап выдвижения начался на следующий день после официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов депутата Госдумы (16 июня). В порядке самовыдвижения кандидаты могут заявить о своем участии в выборах до 10 июля, прием документов на выдвижение кандидатов от политических партий завершится 21 июля 2018 года.
Дополнительные выборы депутата Государственной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область — Заволжский одномандатный избирательный округ №180» состоятся 9 сентября 2018 года. На Единый день голосования в Тверской области также назначено 210 муниципальных выборов, в общей сложности замещению подлежат 1972 депутатских мандата, сообщает пресс-служба избирательной комиссии.
Напомним, что ранее первый кандидат выдвинут в депутаты Госдумы по Тверскому одномандатному избирательному округу № 179
tvernews.ru: последние новости
Пляж на набережной Афанасия Никитина в Твери не прошел проверку по качеству почвы и воды Прокуратура обвинила правительство Тверской области в волоките Управление судебного департамента Тверской области отмечает 20-летие
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом45
Умер внук Леонида Брежнева12
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию933
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России136
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение