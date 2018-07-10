В Тверской области выдвинут второй кандидат в депутаты Государственной Думы России

Александр Алексеевич Гришин стал первым партийным кандидатом, всего же на данный момент на дополнительных выборах депутата Госдумы России в Тверской области выдвинуто 2 кандидата.

Этап выдвижения начался на следующий день после официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов депутата Госдумы (16 июня). В порядке самовыдвижения кандидаты могут заявить о своем участии в выборах до 10 июля, прием документов на выдвижение кандидатов от политических партий завершится 21 июля 2018 года.

Дополнительные выборы депутата Государственной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область — Заволжский одномандатный избирательный округ №180» состоятся 9 сентября 2018 года. На Единый день голосования в Тверской области также назначено 210 муниципальных выборов, в общей сложности замещению подлежат 1972 депутатских мандата, сообщает пресс-служба избирательной комиссии.

Напомним, что ранее первый кандидат выдвинут в депутаты Госдумы по Тверскому одномандатному избирательному округу № 179