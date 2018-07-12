В Роспотребнадзоре рассказали о пригодных для купания озерах Среднего Урала

Роспотребнадзоре рассказали о том, какие водоемы Свердловской области пригодны для купания. Специалисты с мая начали отбирать пробы воды в уральских водоемах, об этом сообщает в четверг, 12 июля, «АиФ-Урал»

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что большинство проб, взятых из свердловских водоемов, не соответствуют норме. Так, на 12 июля из 660 проб воды, проверенных по санитарно-химическим показателям, 68% оказалось некачественными и из 767 проб, которые исследовались на микробиологические показатели, 17% показали неудовлетворительный результат.

При этом, как сообщают в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора, купание разрешено только на тех водоемах, которые получили санитарно-эпидемиологическое заключение и регулярно проходят лабораторные исследования на качество воды.

Сейчас санэпидзаключения есть только у двух водоемов региона: озера Щучье в Тавдинском городском округе и восточного берега озера Шарташ. Однако на озере Щучье не ведется регулярное исследование состояния воды, а вода на восточном берегу Шарташа не соответствует требованиям СанПина по показателям «окраска столбика» и «химическое потребление кислорода».

В связи с этим эксперты делают вывод о том, что на сегодняшний день ни одно из озер Среднего Урала не рекомендуется для купания: «Управление Роспотребнадзора по Свердловской области повторно сообщает о том, что на территории Свердловской области отсутствуют организованные зоны рекреации, соответствующие требованиям санитарного законодательства и использование поверхностных водных объектов в целях купания не является безопасным».