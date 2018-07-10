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Пять пляжей в Геленджике закрыли из-за качества воды
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Пять пляжей в Геленджике закрыли из-за качества воды 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Роспотребнадзор закрыл пять пляжей в городе-курорте Геленджик. Об этом «Российской газете» сообщили в федеральном ведомстве.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, в ходе мониторинга за качеством морской воды было обнаружено отклонение от требований действующих нормативов.
"Осуществляется ежедневный контроль за качеством морской воды по всей акватории Геленджикской бухты, ситуация находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. При получении удовлетворительных результатов исследований качества морской воды пляжи незамедлительно будут открыты", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Качество морской воды на всех пляжах в городе-курорте Анапе соответствует нормативным требованиям.
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