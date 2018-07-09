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В Черном море начались украино-американские учения Sea Breeze-2018
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В Черном море начались украино-американские учения Sea Breeze-2018 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: News.ru
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2018 начались в Одессе. В них принимают участие девятнадцать стран, более двух тысяч военнослужащих, около тридцати кораблей, а также авиация, сообщили в пресс-службе ВМС Украины.
Для участия в маневрах, которые пройдут в акватории Одессы с период с 9 по 21 июля, в Черное море вошли флагманский корабль 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney, а также ракетный эсминец USS Porter. Прибывают также корабли ВМС Турции и Румынии, подразделения специального назначения из Великобритании и Канады, морская пехота из Грузии и Молдавии.
По данным военных, планируется отработать задачи по ведению морских операций по стандартам НАТО в Одесской, Николаевской области и на полигонах в северо-западной части Черного моря. При этом управление учениями будет осуществляться с борта американского флагманского корабля Mount Whitney, который впервые принимает в них участие. Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств, в том числе США, на территорию страны в 2018 году для участия в многонациональных учениях.
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