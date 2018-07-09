В Черном море начались украино-американские учения Sea Breeze-2018

Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2018 начались в Одессе. В них принимают участие девятнадцать стран, более двух тысяч военнослужащих, около тридцати кораблей, а также авиация, сообщили в пресс-службе ВМС Украины.

Молдавии. Для участия в маневрах, которые пройдут в акватории Одессы с период с 9 по 21 июля, в Черное море вошли флагманский корабль 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney, а также ракетный эсминец USS Porter. Прибывают также корабли ВМС Турции Румынии , подразделения специального назначения из Великобритании Канады , морская пехота из Грузии