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Патрушев заявил о бездействии чиновников по сносу самостроев в Крыму
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Патрушев заявил о бездействии чиновников по сносу самостроев в Крыму 

ТАСС 18 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Факты бездействия органов местного самоуправления по сносу самостроев выявлены в Крыму, сообщил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения законности и правопорядка в регионах Крымского полуострова.
"Не налажен действенный контроль за поступлением платежей за пользование земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности. Затягивается принятие правовых и управленческих решений в области жилищного строительства. Выявляются факты бездействия органов местного самоуправления при реализации полномочий по сносу самовольно возведенных объектов строительства", — сказал Патрушев.
По его словам, только в 2018 году удалось выявить почти 1200 нарушений в сфере земельных отношений и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В большинстве населенных пунктов Крыма отсутствуют генеральные планы и документы территориального планирования, не проведено зонирование особо охраняемых природных территорий. Также Патрушев добавил, что не приведены в соответствие с федеральным законодательством региональные акты в сфере земельных правоотношений.
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