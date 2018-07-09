Патрушев заявил о бездействии чиновников по сносу самостроев в Крыму

"Не налажен действенный контроль за поступлением платежей за пользование земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности. Затягивается принятие правовых и управленческих решений в области жилищного строительства. Выявляются факты бездействия органов местного самоуправления при реализации полномочий по сносу самовольно возведенных объектов строительства", — сказал Патрушев.

По его словам, только в 2018 году удалось выявить почти 1200 нарушений в сфере земельных отношений и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В большинстве населенных пунктов Крыма отсутствуют генеральные планы и документы территориального планирования, не проведено зонирование особо охраняемых природных территорий. Также Патрушев добавил, что не приведены в соответствие с федеральным законодательством региональные акты в сфере земельных правоотношений.