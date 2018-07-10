Дональд Трамп будет гнуть свою линию на саммите НАТО 

Два процента на оборонуЦентральным вопросом на встрече стран-членов Североатлантического альянса может стать обсуждение увеличения ими своих оборонных бюджетов из-за давления на них со стороны Трампа. Вдобавок, как отмечает издание The Hill, конфликт между главами государств может быть омрачен растущей напряженностью между президентом США и европейскими союзниками, политикой Трампа за пределами НАТО и его личной встречей с президентом России Владимиром Путиным, которую планируется провести 16 июля. Европейские союзники США уже выразили обеспокоенность тем, что Трамп и Путин могут «заключить некую сделку» в обход их. И хотя, как Брюссель, где находится штаб-квартира альянса, так и постпред США в НАТО Кей Бейли Хатчисон уверяют в том, что на саммите члены НАТО продемонстрируют «единство и сплоченность», тенденция все более растущих разногласий между союзниками выглядит неоспоримой. Это отчетливо проявилось во время встречи лидеров «Группы семи» (G-7), которая прошла в июне в Канаде. На саммите Трамп, изначально позиционировавший свою «обособленность от партнеров», в итоге отказался поддержать коллег по вопросам Парижского климатического соглашения, тарифов и пошлин, а также пролонгации ядерной сделки с Ираном. Глава Белого дома открыто критиковал своих союзников, а над некоторыми просто язвил, как над Меркель, которая, похоже, уже опасается очередной встречи с американским лидером. Досталось и хозяину саммита, канадскому премьеру Джастину Трюдо, которого Трамп «по-отечески» строго, видимо из-за разницы в возрасте, постоянно попрекал, а затем и вовсе перешел на «моветон». Трамп в своем твитте назвал Трюдо «очень нечестным и слабым политиком» и сказал, что США не будут подписывать совместное коммюнике «G-7» «из-за ложных заявлений Джастина». Журналистам, напротив, со своей фирменной ухмылкой, заявил, что отношения с союзниками, в частности, с той же Меркель и Макроном, он оценивает по высшей шкале — десять баллов из десяти. Заметно, что президент США, бесспорно, способный бизнесмен, не привечает партнеров слабых или давших слабину. Ангеле Меркель он время от времени припоминает резкое падение ее популярности в родной стране. На днях опять уколол канцлера ФРГ тем, что на митинге в Монтане намекнул, что США могут изменить свою военное сотрудничество с Берлином, если Германия не будет выделять больше средств на оборону альянса. «Я сказал, знаешь, Ангела, я не могу этого (защиты Германии) гарантировать», — заявил Трамп, пояснив, что он твердо намерен объяснить союзникам, что те наконец-то должны нести расходы на оборону в размере двух процентов своего ВВП. «Я собираюсь сказать НАТО: вы должны начать оплачивать свои счета. Соединенные Штаты больше не позаботятся обо всем», — под аплодисменты сторонников подчеркнул Трамп, который чуть раньше отправил «письма счастья» в адрес Меркель, Трюдо и других лидеров стран-членов НАТО. Он предупредил их о возможности изменения военной позиции США в отношении альянса, если они не увеличат свои расходы на оборону. На данный момент, отмечает The Hill, только восемь из 29 членов НАТО огласили намерение в этом году потратить два процента своего валового внутреннего продукта на оборону: это США, Великобритания, Греция, Польша, Латвия, Эстония, Румыния и Литва. Сильных уважает, слабых поддеваетСильных глав государств, даже, если отношения с ними у Вашингтона далеко не идеальные, Трамп не стесняется хвалить. Так было с его позитивными высказываниями в адрес Владимира Путина, к встрече с которым, он, как оказывается, готовился «всю жизнь». И с президентом Филиппин Фелипе Дуарте, который критикуется в США за нарушение прав человека, но, по убеждению Трампа, «блестяще борется с наркомафией». Наконец, он резко поменял отношение к главе КНДР Ким Чен Ыну, назвав его сильным лидером и приведя в ступор американскую элиту. Зная жесткую позицию Трампа и наблюдая за той легкостью, с которой он разрывает внешнеполитические и внешнеэкономические сделки, заключенные при прежних администрациях, вполне реален такой вариант, что глава Белого дома сейчас или позже объявит о некоем прерывании контактов США с НАТО. К этому постепенно склоняется большинство аналитиков. «Европейцы начинают осознавать, что им, возможно, придется подумать о том, как может выглядеть альянс без Соединенных Штатов», — предупреждает аналитик в области международных отношений Джеймс Голдгейер. Трамп уже пошел на радикальные шаги в части военного сотрудничества с партнерами, например, отменив совместные учения с Южной Кореей и попросту назвав их «провокационными» в свете улучшения отношений с КНДР и нормализации отношений на Корейском полуострове. В американской администрации также недовольны «символическим» участием стран НАТО в антитеррористической кампании на Ближнем Востоке. И здесь Трамп исходит из того, что именно Штатам приходится нести основное бремя по поддержанию операции коалиции в Ираке и Сирии против исламистов. Стратегия борьбы с террористами ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ») станет вторым ключевым приоритетом для Трампа на саммите. Он может обратиться к союзникам с требованием помочь в восстановлении Ирака после окончательного уничтожения боевиков. Не стоит забывать, что саммит проходит на фоне фактически начавшейся торговой войны, в которую оказались вовлеченными американские союзники. Введя 25-процентные тарифы на импортную сталь и 10-процентные на импортный алюминий из Европейского Союза и Канады, Трамп вынудил Брюссель и Оттаву пойти на ответные меры. Некоторые эксперты даже сделали вывод о том, что Трамп относится к давним партнерам Вашингтона, как к противникам. Впрочем, в штаб-квартире НАТО уверяют, что, несмотря на разногласия среди союзников трансатлантическая связь останется крепкой. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вспомнил, что в истории альянса были кризисы гораздо более сложные, как, например, «когда Франция решила покинуть НАТО в 1960-х годах, а европейцы не поддержали вторжение американцев в Ирак в 2003 году». Впрочем, рассчитывать на то, что Трамп «прогнется», и изменит свою позицию по ключевым вопросам, было бы слишком наивным делом. Он приедет в Брюссель «со щитом», чтобы победить и заставить союзников принять его правила игры. Цитата"На мировой арене слово «против» кажется его любимой мантрой. Сохранение исторических альянсов? Он против, — отмечает CNN. -Президенту удалось напрячь отношения с большим количеством ключевых союзников… Поиск мира и примирения? Он — против. На Ближнем Востоке президент играет в опасную игру, оказав решительную поддержку правительству Биньямина Нетаньяху. Принимая решение признать Иерусалим столицей Израиля, Трамп изменил политику США в регионе, отказавшись от любых попыток добиться разрешения спора двух государств самими Израилем и палестинцами. Вместо этого США оказали влияние на региональный союз между Израилем и государствами Персидского залива против Ирана. Но ничто из этого не будет иметь значения для Трампа во время саммита НАТО, потому что при постоянной поддержке большинства республиканцев (…) он, вероятно, чувствует, что может сделать большие шаги, в том числе идти против союзников, когда это отвечает его интересам и видению".