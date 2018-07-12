Российские военные уничтожили условных боевиков на учениях в Таджикистане

ТАСС , 12 июля. Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане в ходе тактических учений уничтожили условное незаконное бандформирование.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В маневрах принимают участие около 3,2 тыс. человек личного состава.

"Во время разведки беспилотные летательные аппараты обнаружили незаконные формирования, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и минометами, а также колонны джихад-мобилей. Руководством группировки войск было принято решение занять оборону на маршруте движения условных боевиков. Применив системы залпового огня «Град» и артиллерийские установки «Гвоздика», военные уничтожили основные силы противника", — сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, во время учений разрозненные группы условных боевиков попытались прорваться в населенный пункт, но были встречены шквальным огнем мотострелковых подразделений, усиленных танками Т-72.

"Поддержку с воздуха осуществляла боевая двойка вертолетов Ми-24", — уточнили в военном округе.

В учениях задействовано свыше 800 единиц вооружений и военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами.

Он располагается в Душанбе и Бохтаре.

Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.