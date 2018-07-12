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Российские военные уничтожили условных боевиков на учениях в Таджикистане
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Российские военные уничтожили условных боевиков на учениях в Таджикистане 

ТАСС 14 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАСС, 12 июля. Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане в ходе тактических учений уничтожили условное незаконное бандформирование.
Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
В маневрах принимают участие около 3,2 тыс. человек личного состава.
"Во время разведки беспилотные летательные аппараты обнаружили незаконные формирования, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и минометами, а также колонны джихад-мобилей. Руководством группировки войск было принято решение занять оборону на маршруте движения условных боевиков. Применив системы залпового огня «Град» и артиллерийские установки «Гвоздика», военные уничтожили основные силы противника", — сказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, во время учений разрозненные группы условных боевиков попытались прорваться в населенный пункт, но были встречены шквальным огнем мотострелковых подразделений, усиленных танками Т-72.
"Поддержку с воздуха осуществляла боевая двойка вертолетов Ми-24", — уточнили в военном округе.
В учениях задействовано свыше 800 единиц вооружений и военной техники.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами.
Он располагается в Душанбе и Бохтаре.
Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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