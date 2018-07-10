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На 201 российской военной базе в Таджикистане проходят специальные учения по всестороннему обеспечению войск.
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На 201 российской военной базе в Таджикистане проходят специальные учения по всестороннему обеспечению войск. 

ТК «Звезда» 16 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Будут отработаны вопросы материально-технического, инженерного, морально-психологического обеспечения, организации связи, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты.
На 201 российской военной базе в Таджикистане проходят специальные учения по всестороннему обеспечению войск. Будут отработаны вопросы материально-технического, инженерного, морально-психологического обеспечения, организации связи, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты.
Маневры проводятся в рамках тактических учений в Таджикистане, к которым привлечены более 3,5 тысяч военнослужащих.
Планом предусмотрены практические действия по обеспечению бытовых потребностей войск и организации комендантской службы, ликвидация последствий применения биологических средств и аварий радиационных и химически опасных объектов.
Всего на специальные учения по видам всестороннего обеспечения привлечены более 200 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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