На 201 российской военной базе в Таджикистане проходят специальные учения по всестороннему обеспечению войск.

Будут отработаны вопросы материально-технического, инженерного, морально-психологического обеспечения, организации связи, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты.

На 201 российской военной базе в Таджикистане проходят специальные учения по всестороннему обеспечению войск. Будут отработаны вопросы материально-технического, инженерного, морально-психологического обеспечения, организации связи, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты.

Маневры проводятся в рамках тактических учений в Таджикистане, к которым привлечены более 3,5 тысяч военнослужащих.

Планом предусмотрены практические действия по обеспечению бытовых потребностей войск и организации комендантской службы, ликвидация последствий применения биологических средств и аварий радиационных и химически опасных объектов.

Всего на специальные учения по видам всестороннего обеспечения привлечены более 200 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.