Более 3,5 тысяч военнослужащих российской базы в Таджикистане подняты по тревоге в рамках тактического учения

По замыслу учения, подразделения соединения должны занять оборону военных объектов и не допустить их захват условным незаконным вооруженным формированием.

Подразделения российской военной базы в Таджикистане в рамках тактического учения подняты по тревоге и приведены в высшие степени боевой готовности.

Мотострелковые батальоны на бронетранспортерах БТР-82А и боевых машинах пехоты БМП-2, а также расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» и реактивных систем залпового огня «Град» выполняют марш на полигон Ляур. С воздуха колонны прикрывают вертолеты Ми-24 и Ми-8.

По замыслу учения, подразделения российской военной базы должны занять оборону военных объектов и не допустить их захват условным незаконным вооруженным формированием. В мероприятии принимают участие около 3,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 600 единиц техники. Учение продлится до 14 июля.