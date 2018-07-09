Козак рассказал о согласовании правительством нового механизма СПИКов

Новый механизм поддержки частных инвестиций «Специнвестконтракт 2.0» (СПИК 2.0) будет готов с точки зрения нормативно-правовых актов к осени 2018 года, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак на выставке-форуме «Иннопром» в Екатеринбурге.

«На прошедшей неделе мы в правительстве завершили работу по совершенствованию института специальных инвестиционных контрактов. К осени так называемый СПИК-2 будет оформлен в виде соответствующих нормативно-правовых актов и будет нацелен также на создание новых технологий, которые ещё не имеют применение в России», — сказал он.

Козак заявил, что в этом деле «очень важно отметить открытость и предсказуемость государства для бизнеса».

«Именно на это нацелены СПИКи, которые мы значительно усовершенствовали», — сказал Козак.

Ранее сообщалось, что правительство РФ согласовало основные параметры действия новой версии специальных инвестиционных контрактов, которые могут быть заключены с производителем эксклюзивной, не производящийся в России продукции.

В целом механизм специнвестконтрактов действует в России с 2015 года.

Специальный инвестиционный контракт — это соглашение между инвестором и Российский Федерацией (или её субъектом), в котором фиксируются обязательства инвестора (освоить производство промышленной продукции в предусмотренный срок) и РФ или её субъекта (гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и предоставить меры стимулирования и поддержки). Срок действия СПИК равен сроку выхода проекта на операционную прибыль плюс 5 лет, но не более 10 лет.