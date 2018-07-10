«Ъ»: кабмин заморозил подписание новых специальных инвестиционных контрактов

По данным издания, инициатором этого решения стал вице-премьер Дмитрий Козак , которого не устроила непрозрачность существующего механизма.

"Также в правительстве думают, что делать с механизмом при повышении НДС. Неизменность Налогового кодекса привлекает инвесторов, но это огромный объем выпадающих доходов бюджета", — отмечает один из собеседников издания. Другой источник в правительстве также подтвердил изданию, что подписание СПИКов приостановлено, «хотя формализованного решения не было».

В промышленном блоке правительства Санкт-Петербурга (по информации «Коммерсанта», оно должно в третьем квартале 2018 года подписать СПИК с Hyundai по заводу двигателей) газете заявили, что «вице-премьеру нужно время разобраться, что это за инструмент, как он действует по уже заключенным СПИКам». Источники издания отмечают, что власти города надеются в течение месяца возобновить заключение СПИКа.

Накануне на выставке ИННОПРОМ-2018 Козак сообщал, что новый формат механизма поддержки частных инвестиций «Специнвестконтракт 2.0» будет готов с точки зрения нормативно-правовых актов к осени 2018 года.

Представитель Козака уточнил «Коммерсанту», что механизм СПИК 2.0 заменит существующий. «По действующему механизму прием заявок остановлен. В Минпромторге порядка 63 заявок, но есть поручение господина Козака тщательно проверить их, возможно, некоторые будут удовлетворены и подписаны по существующему механизму», — сказал собеседник издания.

Ранее кабмин согласовал основные параметры действия новой версии специальных инвестиционных контрактов. Как сообщал ТАСС источник, участвовавший в соответствующем правительственном совещании, специнвестконтракт 2.0 сможет быть заключен с производителем при условии, что компания будет выпускать в РФ эксклюзивную для рынка продукцию. Также, как отмечал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров , приоритет при заключении СПИК нового формата будет даваться компаниям, ориентированным на экспорт продукции.

Что такое СПИК

Механизм специнвестконтрактов действует в России с 2015 года. Отечественные или иностранные компании, а также индивидуальные предприниматели могут заключить СПИК с уполномоченным исполнительным органом власти (Минпромторгом, региональным правительством). В обмен на обязательство инвестировать в определенный промышленный проект они, в частности, могут получить налоговые преференции в виде полного освобождения от налога на имущество или снижения ставки налога на прибыль до 0% (по умолчанию она составляет 20%), а также получить гарантию неповышения налоговой нагрузки на период контракта. Оператором СПИК является Фонд развития промышленности