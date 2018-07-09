МРСК Центра с начала года отремонтировала порядка 1700 подстанций

ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации ремонтной программы за пять месяцев. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполняет с опережением графика. Проведен капитальный ремонт силовых трансформаторов на 13 подстанциях 35-110 кВ. Отремонтированы 1 697 трансформаторных подстанций напряжением 0,4/6-10 кВ и 4 790 километров воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, что составляет 104% и 110% к плану нарастающим итогом соответственно. Расчищено 4 707 га просек воздушных линий (113% к плановым показателям нарастающим итогом). На реализацию этих мероприятий направлено 807 млн рублей.

Основные мероприятия ремонтной программы стартовали по окончании очередного осенне-зимнего периода, когда появляется возможность выводить из эксплуатации нуждающееся в ремонте оборудование, и завершаются к концу сентября. Основной их объем приходится на лето. Согласно плану, в общей сложности в течение 2018 года в МРСК Центра будет проведен капитальный ремонт оборудования на 745 подстанциях 35-110 кВ, капитальный ремонт 4 294 трансформаторных подстанций и 14,4 тыс. километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ. 11,3 тыс. га просек воздушных ЛЭП 0,4-110кВ будут расчищены от древесной и кустарной растительности.

Самое большее количество подстанций 35-110 кВ, согласно плану, будет охвачено ремонтами в филиалах Воронежэнерго (150) и Брянскэнерго (123). Наибольшие объемы капитального ремонта воздушных линий 0,4-110 кВ запланированы в филиалах Белгородэнерго и Курскэнерго (2,2 тыс. км и 2,1 тыс. км).

Белгородская подстанция «Алексеевка» питает порядка 70 тысяч потребителей, в том числе город Алексеевку и градообразующее предприятие ГК «Эфко» , входящее в тройку крупнейших компаний российского АПК, птицефабрику, животноводческие комплексы. К настоящему времени здесь завершена первая очередь работ.

Подстанция «Дормашевская» в Брянске снабжает электроэнергией одно из старейших машиностроительных предприятий России , завод «Брянский арсенал» (входит в совместное предприятие «Русских машин» и Terex Corporation «РМ-Терекс» ), ООО «НПФ „Электроаппарат“ и ряд социальных объектов. Работы на этом энергообъекте планируется завершить в августе. Окончание ремонта на центре питания „Западная“ в Клинцах , обеспечивающем выдачу мощности объектам социальной инфраструктуры, молочному комбинату, швейной фабрике и газонаполнительной станции, запланировано на июль.

»Малиновская» является одним из основных питающих центров Тамбовского района. Она снабжает электроэнергией 85 населённых пунктов, 32 больницы, 43 школы и детских сада, объекты жизнеобеспечения. В числе ее крупных потребителей — нефтеперекачивающая станция «Малиновка», входящая в структуру ОАО «Магистральные нефтепроводы „Дружба“. Срок окончания ремонта на этой подстанции — сентябрь.

От подстанции „Левобережная“ запитаны потребители левобережной части второго по величине города Ярославской области Рыбинска , заводы кровельных материалов и пластмассовых изделий. Здесь работы завершатся в августе. Липецкие подстанции „Гороховская“ и „Тербуны“ питают в общей сложности 43 населенных пункта, включая город областного подчинения Задонск , более 17 тысяч человек, семь школ, десять детских садов и три больницы. На первом энергообъекте уже выполнен запланированный ремонт трансформаторов, на втором работы будут проведены в течение июля.

Также в 2018 году в МРСК Центра запланирован ремонт значимых для региональных энергосистем воздушных ЛЭП. Энергетики тверского филиала компании, в частности, уже завершили работы на воздушных линиях (ВЛ) „ТЭЦ-3 блок 2 — Калининская“ и „ТЭЦ-3-1ТР-Калининская“, входящих в „городское кольцо“ Твери , а в августе отремонтируют (ВЛ) 110 кВ „Нелидово-Ерохино“, участвующую в электроснабжении нефтеперекачивающей станции федерального нефтетранзита. В филиале „Смоленскэнерго“ в августе завершится ремонт на ВЛ 110кВ » Сафоново — Литейная», принимающей участие в питании ОАО «Ярцевский литейный завод» — ведущего предприятия региона по производству чугунного литья.

Специалисты филиала «Орелэнерго» до начала осенне-зимнего периода проведут комплексный капитальный ремонт на воздушной линии (ВЛ) 110 кВ « Ливны — Долгое №1» в Должанском районе. Линия питает подстанцию 10/35/10 кВ «Долгое», обеспечивающую электроснабжение потребителей района, включая Должанскую центральную районную больницу и предприятие крупного регионального агрохолдинга «Юность». В Тамбовской области до сентября отремонтируют ВЛ 110кВ «Котовская-Уваровская I, II цепь», от которой запитана подстанция 110 кВ «Уваровская», снабжающая электроэнергией потребителей сразу трех районов — Уваровского, Мучкапского и Жердевского.

Реализация ремонтной программы МРСК Центра позволит обеспечить качество и надежность электроснабжения потребителей 11 субъектов Центрального федерального округа, и в значительной степени будет способствовать бесперебойному и стабильному функционированию электросетевого комплекса компании в этих регионах в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.

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