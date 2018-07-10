Работники Металлоинвеста готовятся отметить профессиональный праздник

13 июля более 800 работников ОЭМК и Лебединского ГОКа — предприятий Металлоинвеста, расположенных на территории Белгородской области , будут отмечены государственными, ведомственными и корпоративными наградами. Традиционно самым ярким событием станет праздничный концерт с участием звёзд российской эстрады: певицы Глюкозы и группы «Корни». В завершении концертных программ небо над Старым Осколом и Губкиным озарят фейерверки.

14 июля для металлургов и горняков будут организованы спортивно-развлекательные мероприятия на базах отдыха «Металлург» и «Лебедь». Здесь пройдут матчевые встречи между работниками ОЭМК и Лебединского ГОКа по гиревому спорту, шахматам, волейболу и баскетболу. А также соревнования по стритболу, бадминтону, дартсу, армрестлингу, настольному теннису, перетягиванию каната, гиревому спорту, шахматам и турнир по пляжному волейболу. Центральным событием дня станет финал кубка ОЭМК по футболу. Для взрослых и детей будут организованы насыщенная концертная программа, увлекательные конкурсы, игры и эстафеты, аквагрим и дискотека.

Особый подарок к празднику для жителей и гостей Губкина подготовил фестиваль искусств АРТ-ОКНО, учрежденный благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». 14 июля здесь пройдет большой городской праздник со специальной программой от киностудии «Союзмультфильм». Фонд традиционно реализует общественно значимые проекты в регионах присутствия Металлоинвеста.

Во всех городах, где работают предприятия Металлоинвеста, День металлурга считается общегородским праздником, ведь жизнь большинства горожан в них так или иначе связана с комбинатами Компании. Металлоинвест является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в регионах присутствия, от стабильности которого зависит благосостояние населения и экономика городов присутствия. Помимо развития производственных мощностей на своих предприятиях Компания, в рамках социально-экономического партнерства с администрациями городов и регионов, инициирует и финансирует программы повышения качества социально-культурной среды в городах, где живут металлурги и горняки.