Экипажи перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 Северного флота отрабатывают полетные задания в Заполярье

Полеты проводятся как над сушей в отдельных районах Кольского полуострова, так и над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки днем и ночью.

Экипажи перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка Северного флота приступили к выполнению программы летной подготовки в Заполярье.

В ходе летных смен летчики отработают навыки совершения взлета-посадки, полеты на простой пилотаж и воздушную разведку. Учебно-тренировочные полеты проводятся как над сушей в отдельных районах Кольского полуострова, так и над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Северного флота.

Полеты проводятся для выработки единой методики обучения летного состава авиаполка, а так же поддержания достигнутого уровня тренированности.

Полеты в Заполярье проходят как в простых, так и в сложных метеоусловиях. Выполнению полетов предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.