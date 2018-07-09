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Экипажи перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 Северного флота отрабатывают полетные задания в Заполярье
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Экипажи перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 Северного флота отрабатывают полетные задания в Заполярье 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Полеты проводятся как над сушей в отдельных районах Кольского полуострова, так и над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки днем и ночью.
Экипажи перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка Северного флота приступили к выполнению программы летной подготовки в Заполярье.
В ходе летных смен летчики отработают навыки совершения взлета-посадки, полеты на простой пилотаж и воздушную разведку. Учебно-тренировочные полеты проводятся как над сушей в отдельных районах Кольского полуострова, так и над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Северного флота.
Полеты проводятся для выработки единой методики обучения летного состава авиаполка, а так же поддержания достигнутого уровня тренированности.
Полеты в Заполярье проходят как в простых, так и в сложных метеоусловиях. Выполнению полетов предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.
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