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Патрушев: проблемы в земельной сфере Крыма остаются актуальными
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Патрушев: проблемы в земельной сфере Крыма остаются актуальными 

РИА Недвижимость 18 часов назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что в Крыму остаются актуальными проблемы в сфере земельных отношений и регистрации прав на недвижимость, в большинстве населенных пунктов отсутствуют генпланы.
"Наряду с перечисленными, весьма актуальными остаются проблемы в сфере земельных отношений и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Только в текущем году уже выявлено почти 1200 нарушений соответствующего законодательства", — сказал Патрушев на совещании в Севастополе.
Он отметил, что в большинстве населенных пунктов Крыма отсутствуют генеральные планы и документы территориального планирования, не проведено зонирование особо охраняемых природных территорий. Патрушев добавил, что затягивается также принятие правовых и управленческих решений в области жилищного строительства.
"Не приведены в соответствие с федеральным законодательством региональные акты в сфере земельных отношений. Не налажен действенный контроль за поступлением платежей за пользование земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности… Выявляются факты бездействия органов местного самоуправления при реализации полномочий по сносу самовольно возведенных объектов строительства", — добавил Патрушев.
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