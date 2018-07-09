Патрушев: проблемы в земельной сфере Крыма остаются актуальными

"Наряду с перечисленными, весьма актуальными остаются проблемы в сфере земельных отношений и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Только в текущем году уже выявлено почти 1200 нарушений соответствующего законодательства", — сказал Патрушев на совещании в Севастополе

Он отметил, что в большинстве населенных пунктов Крыма отсутствуют генеральные планы и документы территориального планирования, не проведено зонирование особо охраняемых природных территорий. Патрушев добавил, что затягивается также принятие правовых и управленческих решений в области жилищного строительства.

"Не приведены в соответствие с федеральным законодательством региональные акты в сфере земельных отношений. Не налажен действенный контроль за поступлением платежей за пользование земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности… Выявляются факты бездействия органов местного самоуправления при реализации полномочий по сносу самовольно возведенных объектов строительства", — добавил Патрушев.