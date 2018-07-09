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Как предприниматель учит петь на Камчатке
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Как предприниматель учит петь на Камчатке 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Жительница Петропавловска-Камчатского Мария Бароненко занимается социальным предпринимательством. Она помогает правильно поставить голос всем желающим — от детей до пожилых. Расположившаяся в здании бывшей СТО студия академического и эстрадного вокала «AVIS» не рекламируется широко, но о ней знает почти каждый творческий человек столицы Камчатки.
Здесь найдется место любому творчеству, но базовым остается пение. Благодаря социальной направленности и энтузиазму Марии невысокая стоимость занятий позволяет заниматься любимым делом разным слоям населения. Тем более что здесь учат не только правильной постановке голоса, но решают проблемы социальной адаптации и даже улучшают состояние здоровья. ​
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