Военнослужащие подразделения РХБЗ Восточного военного округа в Забайкальском крае приступили к освоению новых ТОС «Солнцепек»

Специалисты закрепляют свои навыки в управлении боевыми машинами при совершении маршей по пересеченной местности, выполнении нормативов по заряжанию боекомплекта, наведению на цели и корректированию огня.

Военнослужащие воинской части РХБ защиты Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае , приступили к освоению поступивших на вооружение тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

В ходе занятий специалисты закрепляют свои навыки в управлении боевыми машинами, в том числе при совершении маршей по пересеченной местности в составе подразделения, выполнении нормативов по заряжанию боекомплекта, наведению на цели и корректированию огня.

Во второй половине текущего года запланировано проведение первых боевых стрельб экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».