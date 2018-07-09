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Военнослужащие подразделения РХБЗ Восточного военного округа в Забайкальском крае приступили к освоению новых ТОС «Солнцепек»
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Военнослужащие подразделения РХБЗ Восточного военного округа в Забайкальском крае приступили к освоению новых ТОС «Солнцепек» 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты закрепляют свои навыки в управлении боевыми машинами при совершении маршей по пересеченной местности, выполнении нормативов по заряжанию боекомплекта, наведению на цели и корректированию огня.
Военнослужащие воинской части РХБ защиты Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, приступили к освоению поступивших на вооружение тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
В ходе занятий специалисты закрепляют свои навыки в управлении боевыми машинами, в том числе при совершении маршей по пересеченной местности в составе подразделения, выполнении нормативов по заряжанию боекомплекта, наведению на цели и корректированию огня.
Во второй половине текущего года запланировано проведение первых боевых стрельб экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».
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