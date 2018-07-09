С начала сбора урожая волгоградские аграрии намолотили более 800 тыс. тонн зерна 

Аграрии Волгоградской области с начала сбора урожая смогли намолотить более 800 тыс. тонн зерна, сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное правительство.
В сообщении отмечается, что сложные погодные условия вынудили аграриев начать уборочную кампании на три недели раньше, чем было запланировано.
Как пояснил глава региона Андрей Бочаров, «темп и динамика хорошие», а сельхозпредприятия «обеспечены всем необходимым для успешного проведения работ». Он добавил, что средняя урожайность в этом году составляет 20,7 центнера с гектара, а качество зерна хорошее.