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С начала сбора урожая волгоградские аграрии намолотили более 800 тыс. тонн зерна
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С начала сбора урожая волгоградские аграрии намолотили более 800 тыс. тонн зерна 

Rambler News Service 9 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Аграрии Волгоградской области с начала сбора урожая смогли намолотить более 800 тыс. тонн зерна, сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное правительство.
В сообщении отмечается, что сложные погодные условия вынудили аграриев начать уборочную кампании на три недели раньше, чем было запланировано.
Как пояснил глава региона Андрей Бочаров, «темп и динамика хорошие», а сельхозпредприятия «обеспечены всем необходимым для успешного проведения работ». Он добавил, что средняя урожайность в этом году составляет 20,7 центнера с гектара, а качество зерна хорошее.
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