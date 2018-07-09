На российской военной базе в Армении проходят ротные учения мотострелков

В них принимают участие более 1000 военнослужащих и задействовано около 150 единиц военной техники.

На российской военной базе в Армении стартовали двусторонние учения мотострелковых рот на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз.

С получением сигнала «тревога» подразделения совершили 30 и 100-километровые марши на полигоны на высоте от 1,5 до 2,5 тыс. метров над уровнем моря.

На маршруте мотострелки отразили атаку диверсионных групп условного противника и преодолели сложные скалистые участки местности в ночное время суток с использованием приборов ночного видения и средства светомаскировки.

При слаживании мотострелковых подразделений особое внимание уделяется практическим действиям военнослужащих в дневное и ночное время суток при выполнении нормативов по огневой, тактической, медицинской, специальной подготовке и вождению боевых машин. Также военнослужащие научатся применять и использовать современные комплексы разведки, управления и связи «Стрелец» и радиостанции шестого поколения «Азарт».

В двусторонних ротных тактических учениях в Закавказье задействовано более 1 тыс. военнослужащих и около 150 единиц военной техники.