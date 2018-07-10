В детской больнице неподалеку от Куркина сотрудники сдали нормативы «ГТО»

На вертолетной площадке рядом с детской больницей имени З. А. Башляевой неподалеку от Куркина состоялось выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

— На открытии фестиваля «ГТО» с приветственным словом выступил доктор медицинских наук, профессор, главный врач ДГКБ имени Башляевой Исмаил Османов, который пожелал всем успехов в выполнении нормативов ВФСК ГТО и поблагодарил за активное участие в спортивной жизни больницы, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.

Самым активным и взрослым участником мероприятия оказался профессор, доктор медицинских наук Виктор Шеин. (ск)