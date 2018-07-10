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В детской больнице неподалеку от Куркина сотрудники сдали нормативы «ГТО»
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В детской больнице неподалеку от Куркина сотрудники сдали нормативы «ГТО» 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
На вертолетной площадке рядом с детской больницей имени З. А. Башляевой неподалеку от Куркина состоялось выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».
— На открытии фестиваля «ГТО» с приветственным словом выступил доктор медицинских наук, профессор, главный врач ДГКБ имени Башляевой Исмаил Османов, который пожелал всем успехов в выполнении нормативов ВФСК ГТО и поблагодарил за активное участие в спортивной жизни больницы, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Самым активным и взрослым участником мероприятия оказался профессор, доктор медицинских наук Виктор Шеин. (ск)
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