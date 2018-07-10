Искусственный интеллект Microsoft назвал финалистов ЧМ-2018

Искусственный интеллект Microsoft предсказал победителей полуфиналов Чемпионата мира по футболу. С вероятностью 56% в матче между Францией Бельгией победителем станет Франция, а поединок между Хорватией Англией с вероятностью 62% выиграет Англия, сообщил «Ведомостям» представитель Microsoft.

Прогнозы Microsoft совпадают с ожиданиями букмекерских контор: у «Лиги ставок», «Фонбета» и «Леона» коэффициенты на победу Бельгии и Хорватии выше коэффициентов Франции и Англии.

Искусственный интеллект Microsoft Bing уже публиковал свои предсказания перед началом группового этапа чемпионата. Для каждого из 48 матчей он предсказывал вероятность победы той или иной команды. В итоге он угадал в 62,5% случаев (30 побед). При этом ничья, по версии алгоритма Bing, ни разу не была наиболее вероятным результатом встречи.

Алгоритмы анализируют массу информации о футболе, включая официальную статистику, информацию о травмах, поисковые запросы, сообщения в социальных сетях, лайки и ожидания фанатов, поясняет Microsoft.

А вот успешность алгоритма в предсказаниях на Чемпионате Европы по футболу в 2016 г. сильно зависела от этапа соревнования: в плей-офф искусственный интеллект Microsoft угадал 69,2% результатов (9 из 13 матчей), а вот в 36 матчей группового этапа верно определил результат только в 17 — это 47,2%. Ошибся тогда Microsoft и с самым главным матчем. В июне он предсказывал, что в финале с вероятностью 66% сборная Германии победит сборную Испании . В состоявшемся в июле финале сборная Португалии обыграла сборную Франции со счетом 1:0.