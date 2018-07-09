Чешские инвесторы готовы построить в Магнитогорске огнеупорный завод 

Сегодня, 9 июля, в Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром-2018» подписано соглашение о строительстве в Магнитогорске завода по производству огнеупорных материалов, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Четырехстороннее соглашение подписали генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев, генеральный директор ООО «Русфаундриконсалт» Максим Судаков, генеральный директор чешской компании «SЕEIF Ceramic, a. s» Томас Стошек и директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области Алексей Бобов. Завод стоимостью 680 миллионов рублей по выпуску огнеупорных материалов планируется построить во второй половине 2019 года на площадке индустриального парка ММК. Инвесторами выступают SEEIF seramic s. a. (Чешская республика) и ООО „Русфаундриконсалт“ (Москва). Реализация проекта позволит создать не менее 250 новых рабочих мест. Инвесторы планирую получить государственную гарантию под кредит в сумме 500 миллионов рублей по программе „Развитие“.
Завод включает в себя три основные технологические линии: по производству леточных и набивных масс для доменного производства; по производству сухих огнеупорных бетонных смесей для черной и цветной металлургии; по производству узкофункциональных вибролитых изделий для черной и цветной металлургии, изготовленных из огнеупорных бетонных смесей. Продукция будет создаваться на современном экологичном оборудовании известных европейских компаний и по технологии ведущих мировых производителей огнеупорной неформованной продукции.. „Площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров со всей инженерной инфраструктурой и развитой железнодорожной сетью. Здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. „ММК-Индустриальный парк“ прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот — обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. Реализация проекта по производству огнеупорной продукции на территории индустриального парка, позволит инвестору интегрироваться в технологическую цепочку Группы ММК“, — пояснил генеральный директор ММК Павел Шиляев