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«Ростех» создал светофор, показывающий данные о погоде и пробках
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«Ростех» создал светофор, показывающий данные о погоде и пробках 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госкорпорация «Ростех» представила на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге первый светофор на светодиодных экранах, который, помимо основных функций, транслирует данные о пробках, погоде и дорожной ситуации, говорится в сообщении госкорпорации.
Уточняется, что в распоряжение российских городов устройство поступит уже в 2019 году. Первые устройства протестирует Москва, после чего начнутся поставки в регионы.
Как говорится в сообщении, светофор адаптируется к реальным условиям и программируется удаленно с центрального городского пункта управления дорожным движением. Дополнительная информация на его панели отражает текущую дорожную ситуацию. «Данные о погоде и пробках выводятся на светодиодный экран в соответствии с временем суток совместно с основным сигналом, запрещающим или разрешающим движение автотранспорта», — рассказала директор по коммуникациям «Ростеха» Екатерина Баранова.
Интеллектуальный светофор производится в рамках реализации экосистемного проекта «Умный город». В составе корпорации разработку ведет Уральский оптико-механический завод (УОМЗ), входящий в холдинг «Швабе». На «Иннопроме» представлен предсерийный образец, который в рамках экспозиции работает в штатном режиме.
"Это новейшая транспортная система, которая с началом своего применения даст ощутимые результаты. Оптимизируется трафик, повысится уровень безопасности и удовлетворенности жителей городской средой. При этом важно, что заметно сократится потребление электроэнергии за счет светодиодов, на которых основана работа светофора", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора «Швабе» Ивана Ожгихина.
Госкорпорация «Ростех» создана в 2007 году. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 — в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. Консолидированная выручка «Ростеха» в 2017 году составила 1,589 триллиона рублей, консолидированная чистая прибыль — 121 миллиард рублей, EBITDA — 305 миллиардов рублей.
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