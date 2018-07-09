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Прилепин рассказал, что будет делать после ухода из батальона армии ДНР
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Прилепин рассказал, что будет делать после ухода из батальона армии ДНР 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин, покинувший пост замкомбата в ДНР, планирует написать биографию Сергея Есенина для серии ЖЗЛ, выпустить новый альбом группы «Элефанк» и провести ряд культурных мероприятий в Донецке.
Как ранее заявлял экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, подавший документы в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы от КПРФ, Прилепин вместе с Максимом Шевченко и Леонидом Зюгановым возглавит его предвыборный штаб.
"Я ушел с должности замкомбата, но остаюсь куратором батальона. В связи с последними событиями, в ближайшее время собираюсь провести веселые и насыщенные выборы на пост мэра города Москвы, я начальник штаба кандидата от КПРФ Вадима Кумина", — рассказал РИА Новости Прилепин.
Кроме того, писатель планирует написать биографию Сергея Есенина для серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия». «В голове у меня она уже написана. Также собираюсь выпустить новый, лирический, любовный альбом группы „Элефанк“, в голове все песни написаны, осталось дозаписать, свести и сделать презентацию осенью», — рассказал собеседник агентства.
По словам Прилепина, он также хочет провести в Донецке ряд культурных мероприятий. «Мероприятия придуманы, жду минимальной финансовой поддержки — и будет всем праздник. Еще хочу запустить ряд проектов в составе Русского художественного союза, который мы возглавляем с Эдуардом Бояковым. Это план минимум», — рассказал Прилепин.
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