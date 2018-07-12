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Комитет Госдумы поддержал обязательную маркировку стеклянных бутылок для крепкого алкоголя
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Комитет Госдумы поддержал обязательную маркировку стеклянных бутылок для крепкого алкоголя 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Уралинформбюро
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение контроля за оборотом стеклянной тары, предназначенной для крепкого алкоголя. Законопроект был инициирован группой Совета Федерации и депутатов Госдумы во главе с Евгением Бушминым.
Законопроектом предусматривается, что поставка стеклянной потребительской тары для алкогольной продукции крепостью более 28% объема готовой продукции допускается только лицу, имеющему лицензию на производство алкогольной продукции. Также вводится обязательная маркировка стеклянной бутылки, предназначенной для розлива крепкого алкоголя, уникальным знаком-идентификатором каждого стекольного завода-изготовителя такой бутылки, а также универсальная маркировка о том, что данная бутылка предназначена для алкогольной продукции крепостью более 28% объема готовой продукции (латинская буква «А» в окружности).
Потребительская тара для крепкого алкоголя, поставляемая на предприятия без лицензии, либо выпускаемая без соответствующей маркировки, должна изыматься из оборота вместе с оборудованием, на котором она произведена. Во избежание перехода нелегальных производителей на розлив алкоголя в полимерную упаковку, проектом закона устанавливается запрет на производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% (за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт) в полимерной потребительской таре. Также запрещается повторное использование стеклянной потребительской тары для алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28%.
Правительство РФ в своем отзыве поддержало законопроект, однако рекомендовало доработать его ко второму чтению.
"Предлагаемые меры не приведут к негативным последствиям для законопослушных производителей стеклянной тары и при этом позволят существенно сократить ресурсную базу нелегальных участников алкогольного рынка. Это, в свою очередь, положительно отразится на увеличении налоговых поступлений от алкогольной отрасли", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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