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Летом в Алтуфьеве откроют два новых магазина
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Летом в Алтуфьеве откроют два новых магазина 

Управа Алтуфьевского района 9 часов назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Два новых торговых объекта — супермаркет «Eurospar» и экомаркет — откроются этим летом в Алтуфьевском районе. Об этом сообщили в управе.
— «Eurospar» планируют открыть до конца июля по адресу: улица Инженерная, дом 3, а экомаркет появится в августе на месте бывшей «Пятерочки» по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 58. Кроме того, в планах — закрыть во втором полугодии магазины по адресам: Путевой проезд, дом 14 и улица Костромская, дом 20, — уточнили в управе.
Напомним, на территории Алтуфьева работают 86 предприятий розничной торговли, 36 из которых реализуют продовольственные товары, а 49 — непродовольственные. Рынков в районе нет, а ярмарка выходного дня работает по адресу: ул. Инженерная, 1–3. Также в Алтуфьевском расположены четыре киоска «Печать» и два киоска «Мороженое». (вт)
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