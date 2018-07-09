Стихотворения и песни о Родине прозвучат в Алтуфьевском заказнике

Литературные чтения «Край родной», посвященные 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева, пройдут 19 июля на сцене Алтуфьевского заказника. Мероприятие организовано при поддержке участников литературно-музыкального объединения «Талисман» — членов Московской городской организации Союза писателей России

Об этом сообщается на сайте «Мосприроды».

«На свежем воздухе гостям представят стихи, прозу, романсы и песни, посвященные родному краю, любви к Родине и ее природному богатству в исполнении артистов театра и кино, поэтов и композиторов, лауреатов различных литературных конкурсов и фестивалей», — говорится в сообщении.

Всех желающих ждут по адресу ул. Мелиховская, 4. Начало в 14.30. Вход свободный. Более подробная информация о мероприятии по телефону 8 (495) 579-29-76.