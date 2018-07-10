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Командующий войсками ЗВО проинспектирует ход строительства объектов военной инфраструктуры Балтийского флота
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Командующий войсками ЗВО проинспектирует ход строительства объектов военной инфраструктуры Балтийского флота 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, в рамках рабочей поездки генерал-полковника Андрея Картаполова в Калининградскую область будут проверены вопросы организации летнего отдыха детей военнослужащих в юнармейских и военно-патриотических лагерях.
Комплексная группа командования Западного военного округа (ЗВО) под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Андрея Картаполова прибыла в Калининградскую область, где проинспектирует ход строительства и капитального ремонта объектов военной инфраструктуры Балтийского флота.
В ходе работы будут уточнены сроки сдачи объектов воинских частей и подразделений Балтийского флота, а также рассмотрены перспективные планы по развитию социально-бытовых и культурно-досуговых условий для военнослужащих и членов их семей.
Кроме того, в рамках рабочей поездки будут проверены вопросы организации летнего отдыха детей военнослужащих в юнармейских и военно-патриотических лагерях.
Непосредственно на полигонах, кораблях и судах флота комиссия штаба округа проверит ход учебного процесса, особое внимание будет уделено приему и размещению молодого пополнения и организации их адаптации к условиям военной службы.
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