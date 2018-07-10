Командующий войсками ЗВО проинспектирует ход строительства объектов военной инфраструктуры Балтийского флота

Кроме того, в рамках рабочей поездки генерал-полковника Андрея Картаполова Калининградскую область будут проверены вопросы организации летнего отдыха детей военнослужащих в юнармейских и военно-патриотических лагерях.

Комплексная группа командования Западного военного округа (ЗВО) под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Андрея Картаполова прибыла в Калининградскую область, где проинспектирует ход строительства и капитального ремонта объектов военной инфраструктуры Балтийского флота.

В ходе работы будут уточнены сроки сдачи объектов воинских частей и подразделений Балтийского флота, а также рассмотрены перспективные планы по развитию социально-бытовых и культурно-досуговых условий для военнослужащих и членов их семей.

Кроме того, в рамках рабочей поездки будут проверены вопросы организации летнего отдыха детей военнослужащих в юнармейских и военно-патриотических лагерях.

Непосредственно на полигонах, кораблях и судах флота комиссия штаба округа проверит ход учебного процесса, особое внимание будет уделено приему и размещению молодого пополнения и организации их адаптации к условиям военной службы.