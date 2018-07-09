За несанкционированную торговлю в Лианозове составили протоколы на 36 продавцов

Протоколы об административных правонарушениях на сумму 115 тысяч рублей составили в 2018 году на 36 продавцов, реализующих товары в неустановленных местах.

Об этом сообщил заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг Василий Вариончик.

— Зоны притяжения несанкционированной торговли: ул. Череповецкая, д. 17, Алтуфьевское шоссе, д. 91–93, Лианозовский проезд, платформы «Лианозово». Данные территории взяты под контроль, — уточнил Василий Вариончик.

Как отметил замглавы управы, за предыдущий 2017 год в Лианозове были составлены 68 протоколов на сумму 215 тысяч рублей, при этом в службу судебных приставов направлены девять постановлений. (еп)