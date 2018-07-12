Сайты для жалоб на плохие дороги: официальные и общественные 

Общественная «Карта убитых дорог»
Жалобы на дороги города принимает Общероссийский народный фронт, который составляет «Карту убитых дорог» России. Для этого нужно зайти на сайт ОНФ, нажать ссылку «Я хочу отметить дорогу» и следовать инструкциям.
Скриншот с сайта dorogi-onf.ru Для жалобы общественникам достаточно лишь электронной почты и никнейма. Еще один вариант — можно пожаловаться в приемную ОНФ по телефону.
1342 новосибирца проголосовали за «Убитые дороги» в первом полугодии 2018 года.
«По региону видим положительную динамику обращений, — говорит координатор по проектной работе регионального исполкома ОНФ Светлана Заикина. — Но мы прекрасно понимаем, что это финансово затратно, на это нужны планируемые средства». Всего на карту города жители нанесли 194 непригодные дороги, «убитых» дорог в сумме 103 километра.
По жалобам горожан уже отремонтировали 27 дорог Новосибирска, выполнили ямочный ремонт на 29 участках, в этом году в планах общественников ремонт еще 11 дорог, сообщают общественники ОНФ.
Больше всего недовольны горожане дорогами в центре Новосибирска, в Октябрьском районе и на левом берегу. Добролюбова, Большевистская, Лобова, Красина, Немировича-Данченко и Троллейная — лишь неполный список отмеченных новосибирцами плохих дорог.
Сайты официальных ведомств
«Самый быстрый способ — сайт ГИБДД. В их структуре есть надзорное подразделение — Дорнадзор. Они штрафуют не водителей, а дорожников. И выдают предписания на устранение, — считает ответственный секретарь Авто-мото ассоциации (АВАМТ) Алексей Носов. — Второй по эффективности — «Мой Новосибирск». Профильные сотрудники мэрии получат информацию быстрее, нежели во всех остальных случаях, однако, энтузиазма им это вряд ли добавляет. Все остальные способы — от лукавого. Я бы рекомендовал пользоваться обоими ресурсами».
Обратиться в ГИБДД можно на сайте Госавтоинспекции Новосибирской области, заполнив электронную форму, в которой нужно указать ФИО, адрес электронной почты, прикрепить фотографию или видео. Ответ официального ведомства займет до 30 дней. Каждое обращение проверяется инспекторами ГИБДД, которые выезжают на указанный адрес и проверяют состояние дороги. «Госавтоинспекция осматривает дорожное покрытие, фотографируют повреждения. Если покрытие действительно испорчено, будет вынесено решение об устранении дефекта», — пояснил VN.ru представитель ГИБДД НСО Константин Шкабарня.
За повреждения на федеральных трассах отвечает ФДА «Сибуправтодор», если вы заметили яму на дорогах области, нужно обратиться с жалобой на сайт областного ТУАД. Официальные ведомства также принимают жалобы в электронном виде, но помимо ФИО и электронной почты, здесь необходимо указать контактный телефон и домашний адрес.
Новосибирцам можно сообщить о дорожной проблеме на официальном портале мэрии Новосибирска, отвечающем, в том числе, и за ремонт дорог, отметив на карте опасное место и описав ситуацию, регистрация при этом не требуется.
Скриншот с сайта map.novo-sibirsk.ru В электронном виде можно подать жалобу на сайте Сибирского управления госавтонадзора. Для этого нужно открыть на сайте вкладку «Обращения граждан» и заполнить электронную форму приема обращений, указать ФИО, электронную почту, адрес, телефон и прикрепить фотографию ямы. Ответ также стоит ждать в течение 30 дней.
«Мой Новосибирск» предлагает выбрать дороги для ремонта
Муниципальный портал «Мой Новосибирск» предлагает новосибирцам самим выбрать дорогу для ремонта в этом году. На момент публикации жители города уже оставили на портале 282 сообщения.
«Самый известный ресурс для жалоб на дороги — портал «Мой Новосибирск». Другое дело, насколько эффективно он работает, но это не нам судить, — говорит координатор по проектной работе регионального исполкома ОНФ Светлана Заикина. — Наша «Карта „убитых“ дорог» охватывает весь регион, «Мой Новосибирск» — только городские дороги, поэтому одно другому не мешает».
По меткам новосибирцев на портале, самой «убитой» дорогой левого берега можно назвать улицу Титова, где водители отмечают множественные провалы, ямы и колеи. Улица Связистов на участке от Широкой до Оборонной тоже вызывает у автомобилистов недовольства. На правом берегу традиционно больше претензий, горожане сетуют на улицу Учительскую, Объединения и Чемпионскую, которая «представляет собой территорию сплошных ям, бугров и строительного мусора».
«Жалобные» сайты
Ямы на 2GIS можно отметить только с телефона. Зато навигатор 2ГИС предлагает сообщать о ямах даже неавторизованным пользователям.
Если вы заметили дыру в асфальте, можно предупредить других водителей, оставив на карте фото и комментарий, но решить проблему 2ГИС не поможет. «В данный момент мы не решаем дорожные проблемы, только предупреждаем водителей, но в ближайшем будущем мы рассматриваем такую возможность», — говорит пресс-служба компании 2ГИС.
Сообщить о дорожной неприятности можно, нажав в приложении на кнопку «Дорожное событие» в боковом меню, или просто длительным нажатием на карту города. Сделать это можно только со смартфона на операционной системе Android или iOS.
Ямы России обзавелись собственным сайтом с 2011 года. Ресурс «Росяма» предлагает автомобилистам оставить обращение, для этого нужно зарегистрироваться на сайте Росямы, нажать на ссылку «Добавить яму» и следовать инструкциям. Если верить сайту, по жалобам россиян за год исправлено 1011 ям и еще 1102 ожидают проверки.
Ресурс жалоб «Сердитый гражданин» тоже предлагает помощь в борьбе с ямами. На сайте нужно выбрать категорию «Дороги», нажать на вкладку «Ямы и выбоины» и кликнуть на «Решить проблему». После заполнения формы жалобы не забудьте прикрепить фотографию той колдобины, которая попала в ваше поле зрения, и отправляйте заявление. Статистика сайта уверяет, что с их помощью решено 173635 проблем россиян.