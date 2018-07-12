Сайты для жалоб на плохие дороги: официальные и общественные

Общественная «Карта убитых дорог»

Жалобы на дороги города принимает Общероссийский народный фронт, который составляет «Карту убитых дорог» России . Для этого нужно зайти на сайт ОНФ, нажать ссылку «Я хочу отметить дорогу» и следовать инструкциям.

Скриншот с сайта dorogi-onf.ru Для жалобы общественникам достаточно лишь электронной почты и никнейма. Еще один вариант — можно пожаловаться в приемную ОНФ по телефону.

1342 новосибирца проголосовали за «Убитые дороги» в первом полугодии 2018 года.

«По региону видим положительную динамику обращений, — говорит координатор по проектной работе регионального исполкома ОНФ Светлана Заикина. — Но мы прекрасно понимаем, что это финансово затратно, на это нужны планируемые средства». Всего на карту города жители нанесли 194 непригодные дороги, «убитых» дорог в сумме 103 километра.

По жалобам горожан уже отремонтировали 27 дорог Новосибирска, выполнили ямочный ремонт на 29 участках, в этом году в планах общественников ремонт еще 11 дорог, сообщают общественники ОНФ.

Больше всего недовольны горожане дорогами в центре Новосибирска , в Октябрьском районе и на левом берегу. Добролюбова, Большевистская, Лобова, Красина, Немировича-Данченко и Троллейная — лишь неполный список отмеченных новосибирцами плохих дорог.

Сайты официальных ведомств

«Самый быстрый способ — сайт ГИБДД . В их структуре есть надзорное подразделение — Дорнадзор. Они штрафуют не водителей, а дорожников. И выдают предписания на устранение, — считает ответственный секретарь Авто-мото ассоциации (АВАМТ) Алексей Носов . — Второй по эффективности — «Мой Новосибирск». Профильные сотрудники мэрии получат информацию быстрее, нежели во всех остальных случаях, однако, энтузиазма им это вряд ли добавляет. Все остальные способы — от лукавого. Я бы рекомендовал пользоваться обоими ресурсами».

Обратиться в ГИБДД можно на сайте Госавтоинспекции Новосибирской области , заполнив электронную форму, в которой нужно указать ФИО, адрес электронной почты, прикрепить фотографию или видео. Ответ официального ведомства займет до 30 дней. Каждое обращение проверяется инспекторами ГИБДД, которые выезжают на указанный адрес и проверяют состояние дороги. «Госавтоинспекция осматривает дорожное покрытие, фотографируют повреждения. Если покрытие действительно испорчено, будет вынесено решение об устранении дефекта», — пояснил VN.ru представитель ГИБДД НСО Константин Шкабарня.

За повреждения на федеральных трассах отвечает ФДА «Сибуправтодор», если вы заметили яму на дорогах области, нужно обратиться с жалобой на сайт областного ТУАД. Официальные ведомства также принимают жалобы в электронном виде, но помимо ФИО и электронной почты, здесь необходимо указать контактный телефон и домашний адрес.

Новосибирцам можно сообщить о дорожной проблеме на официальном портале мэрии Новосибирска, отвечающем, в том числе, и за ремонт дорог, отметив на карте опасное место и описав ситуацию, регистрация при этом не требуется.

Скриншот с сайта map.novo-sibirsk.ru В электронном виде можно подать жалобу на сайте Сибирского управления госавтонадзора. Для этого нужно открыть на сайте вкладку «Обращения граждан» и заполнить электронную форму приема обращений, указать ФИО, электронную почту, адрес, телефон и прикрепить фотографию ямы. Ответ также стоит ждать в течение 30 дней.

«Мой Новосибирск» предлагает выбрать дороги для ремонта

Муниципальный портал «Мой Новосибирск» предлагает новосибирцам самим выбрать дорогу для ремонта в этом году. На момент публикации жители города уже оставили на портале 282 сообщения.

«Самый известный ресурс для жалоб на дороги — портал «Мой Новосибирск». Другое дело, насколько эффективно он работает, но это не нам судить, — говорит координатор по проектной работе регионального исполкома ОНФ Светлана Заикина. — Наша «Карта „убитых“ дорог» охватывает весь регион, «Мой Новосибирск» — только городские дороги, поэтому одно другому не мешает».

По меткам новосибирцев на портале, самой «убитой» дорогой левого берега можно назвать улицу Титова, где водители отмечают множественные провалы, ямы и колеи. Улица Связистов на участке от Широкой до Оборонной тоже вызывает у автомобилистов недовольства. На правом берегу традиционно больше претензий, горожане сетуют на улицу Учительскую, Объединения и Чемпионскую, которая «представляет собой территорию сплошных ям, бугров и строительного мусора».

«Жалобные» сайты

Ямы на 2GIS можно отметить только с телефона. Зато навигатор 2ГИС предлагает сообщать о ямах даже неавторизованным пользователям.

Если вы заметили дыру в асфальте, можно предупредить других водителей, оставив на карте фото и комментарий, но решить проблему 2ГИС не поможет. «В данный момент мы не решаем дорожные проблемы, только предупреждаем водителей, но в ближайшем будущем мы рассматриваем такую возможность», — говорит пресс-служба компании 2ГИС.

Сообщить о дорожной неприятности можно, нажав в приложении на кнопку «Дорожное событие» в боковом меню, или просто длительным нажатием на карту города. Сделать это можно только со смартфона на операционной системе Android или iOS.

Ямы России обзавелись собственным сайтом с 2011 года. Ресурс «Росяма» предлагает автомобилистам оставить обращение, для этого нужно зарегистрироваться на сайте Росямы, нажать на ссылку «Добавить яму» и следовать инструкциям. Если верить сайту, по жалобам россиян за год исправлено 1011 ям и еще 1102 ожидают проверки.

Ресурс жалоб «Сердитый гражданин» тоже предлагает помощь в борьбе с ямами. На сайте нужно выбрать категорию «Дороги», нажать на вкладку «Ямы и выбоины» и кликнуть на «Решить проблему». После заполнения формы жалобы не забудьте прикрепить фотографию той колдобины, которая попала в ваше поле зрения, и отправляйте заявление. Статистика сайта уверяет, что с их помощью решено 173635 проблем россиян.