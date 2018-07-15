Более 100 тыс. человек приняли участие в празднике ко Дню московского транспорта 14 июля

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«14 июля Москва второй раз в истории отмечала День московского транспорта. Более 100 тыс. москвичей и гостей столицы приняли участие в общегородском празднике, который прошел на ВДНХ, в Парке Победы и парке «Сокольники», — говорится в сообщении.

Напоминается, что накануне, 13 июля, мэр Москвы Сергей Собянин наградил семерых лучших сотрудников транспортного комплекса столицы.

«В День московского транспорта были организованы бесплатные экскурсии в автобусные парки и трамвайные депо, электродепо «Аэроэкспресс» и Ситуационный центр ЦОДД, которые посетили 300 человек. Москвичи узнали, как готовится и выпускается на линию подвижной состав, как управляют светофорами, как происходит ремонт электропоездов», — добавляется в сообщении.

Уточняется, что одной из главных точек праздника стала ВДНХ, где прошла выставка легендарных ретро-моделей городского транспорта и самой современной техники. Там же состоялось экстрим-шоу, в ходе которого свое мастерство продемонстрировали пилотажная группа «Каскад» столичного управления ГИБДД , команда по мотофристайлу FERZ, спортсмены мототриала и стантрайдинга.

«В Парке Победы на Поклонной горе прошел праздничный концерт, костюмированный шоу-заезд на роликах и показательное велотриал-шоу. Там расположилась площадка Молодежного совета транспортного комплекса. В парке «Сокольники» юные москвичи изучали правила дорожного движения, сдавали «экзамен» и получали детские водительские удостоверения, после чего отрабатывали практические навыки на автодроме — безопасной трассе с радиоуправляемыми машинками, велосипедами и самокатами», — отметили в пресс-службе.

На всех площадках выступали музыканты полюбившегося москвичам проекта «Музыка в метро». А в городских парках «Музеон», «Сокольники» и «Красная Пресня» прошли фотовыставки на транспортную тематику.