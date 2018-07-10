Берег и акваторию реки Истры очистили от мусора

Дайверы и экоактивисты из городского округа Истра поучаствовали в акции «Береговой десант», тем самым очистив берег и акваторию реки под Ново-Иерусалимским монастырем, передает РИАМО

Организатором водного субботника выступили клуб дайверов «Истра-Дайв» и движение «Местные» при поддержке администрации муниципалитета, также приняли участие представители Истринского молодежного центра «Мир» и неравнодушные жители округа.

"Вначале был убран легкий мусор, скопившийся на берегу, под мостом и в его окрестностях, а после волонтерам предстояло поднять на сушу затопленный деревянный мост, несколько лет назад разрушенный сильным ливнем", — сказал инициатор экологической акции, руководитель дайв-клуба «Истра-Дайв» Дмитрий Ляпин.

По его словам, для этого потребовалось с помощью инструментов разбить его на фрагменты, а после частями вытащить на берег.

"В общей сложности мы собрали около 10 тонн строительного и бытового мусора за несколько часов акции", — добавил Ляпин.