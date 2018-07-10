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Берег и акваторию реки Истры очистили от мусора
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Берег и акваторию реки Истры очистили от мусора 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
Дайверы и экоактивисты из городского округа Истра поучаствовали в акции «Береговой десант», тем самым очистив берег и акваторию реки под Ново-Иерусалимским монастырем, передает РИАМО.
Организатором водного субботника выступили клуб дайверов «Истра-Дайв» и движение «Местные» при поддержке администрации муниципалитета, также приняли участие представители Истринского молодежного центра «Мир» и неравнодушные жители округа.
"Вначале был убран легкий мусор, скопившийся на берегу, под мостом и в его окрестностях, а после волонтерам предстояло поднять на сушу затопленный деревянный мост, несколько лет назад разрушенный сильным ливнем", — сказал инициатор экологической акции, руководитель дайв-клуба «Истра-Дайв» Дмитрий Ляпин.
По его словам, для этого потребовалось с помощью инструментов разбить его на фрагменты, а после частями вытащить на берег.
"В общей сложности мы собрали около 10 тонн строительного и бытового мусора за несколько часов акции", — добавил Ляпин.
"Экоакцию «Береговой десант» мы проводим с 2016 года, за это время организована расчистка водоемов в Химках, Орехово-Зуево, Электростали. Очень приятно, что аналогичные акции проводятся и в муниципалитетах региона, областной подводный субботник запланирован на начало августа", — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
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