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Наставничество как приоритет
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Наставничество как приоритет 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Ресурсы современной экономики и тренды прогресса фокусируются на повышении роли человеческого капитала.
Современная экономика — «операторская экономика», основанная на стандартах, регламентах и бизнес-процессах. Стремительное развитие науки и техники требует постоянного обновления навыков. Новые знания и решения «выбраковывают» из государственных и корпоративных структур огромное количество профессионалов, нередко — это люди, которым за 40 и за 50 лет.
Связано с тем, что некоторым предпринимателям, увы, выгоднее взять молодого специалиста и включить его в «операторский процесс», нежели переучивать пожилого специалиста, хорошо развивающегося в устаревших процессах. Если ранее экономика позволяла использовать подготовленного специалиста до «предпенсионного возраста», то в XXI веке человек выпадает из потока новых знаний уже в 40–45 лет. Здесь ставится вопрос не столько трудоустройства, сколько регенерации и повышения стоимости человеческих ресурсов. Необходимо обращать внимание на особое качество человеческих ресурсов «40+». Люди из этой категории часто уже решили бытовые вопросы (квартиры, машины), имеют качественное образование, практику и навыки, обладают связями и способны стать хорошими наставниками, экспертами и исследователями. И сегодня работа по вовлечению профессионалов, которым за 40 и за 50 лет, уже начата в некоторых компаниях.
В рамках корпоративных организаций и бизнес-структур создаются экспертные сообщества, которые предоставляют для реализации инфраструктуру по поддержке и коммерциализации профессионального и творческого потенциала сотрудников.
Эти профессионалы помогут создать институт наставничества, хранящего опыт, традиции, знания той или иной компании. А также совершенствовать кооперацию и международное сотрудничество, помогать бизнесу в развитии социально-экспертного сообщества.
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