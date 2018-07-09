Ещё
8 июля тутаевцы вышли на митинг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

8 июля тутаевцы вышли на митинг 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
В воскресенье, 8 июля, жители Тутаева вышли на санкционированный митинг. Они выступали против повышения пенсионного возраста, увеличения НДС до 20% и постоянного роста цен на бензин.
Митинг согласовала администрация города. На него пришли порядка 300 человек. 254 участника оставили подписи под коллективным письмом с требованием не принимать законодательную инициативу. Всего к 8 июля тутаевцы собрали 702 подписи. Также с документом согласны 416 рабочих моторного завода.
Следующий митинг в Тутаеве пройдет 28 июля в рамках всероссийской акции КПРФ.
АиФ: последние новости
В Ярославле затопило проспект Ленина Сабантуй - символ дружбы Приговор экс-мэру Переславля огласят 12 июля
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В украинском лесу нашли миллионы гривен28
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей117
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев218
В Анапе запретили купаться88
ЕС дал Порошенко миллиард евро58
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение