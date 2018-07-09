8 июля тутаевцы вышли на митинг

В воскресенье, 8 июля, жители Тутаева вышли на санкционированный митинг. Они выступали против повышения пенсионного возраста, увеличения НДС до 20% и постоянного роста цен на бензин.

Митинг согласовала администрация города. На него пришли порядка 300 человек. 254 участника оставили подписи под коллективным письмом с требованием не принимать законодательную инициативу. Всего к 8 июля тутаевцы собрали 702 подписи. Также с документом согласны 416 рабочих моторного завода.