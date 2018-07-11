Строительство магистрали Москва — Казань могут начать после утверждения плана

"Правительство сейчас принимает решение о транспортном плане, после этого можно сказать о сроках начала строительства — в каком месяце и в каком объеме, — сказал он. — 1 октября он должен быть утвержден, а отдельные решения могут быть приняты и раньше".