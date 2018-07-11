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ЧМК принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2018»
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ЧМК принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2018» 

АиФ 11 июля 2018
Фото: АиФ
Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел») принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2018» и представляет образцы продукции сразу на двух выставочных площадках: стенде Группы «Мечел» и стенде Челябинской области.
В выставке «Иннопром-2018» участвуют свыше 600 компаний из 20 стран, являющихся лидерами в промышленных отраслях, таких как машиностроение, робототехника, автомобилестроение, энергетика, промышленное оборудование и металлообработка.
Общекорпоративный стенд Группы «Мечел» представлен предприятиями металлургического дивизиона. На стенде выставлены образцы продукции Челябинского металлургического комбината, «Уральской кузницы», «Ижстали», а также Белорецкого металлургического комбината.
В основе экспозиции — автоматизированный макет, демонстрирующий уникальную технологию термообработки 100-метровых рельсов в полимерной среде, которую применяют на современном рельсобалочном стане ЧМК. Технология закалки рельсов в полимере обеспечивает высокие качественные характеристики продукции.
Также на выставке представлены образцы фасонного проката. Среди новинок — зетовый профиль, который производят на ЧМК из стали повышенной прочности. Профиль имеет долгий срок службы и высокую устойчивость к нагрузкам. Продукция широко востребована на рынке вагоностроения. Строгое соответствие геометрии профилеразмеров обеспечивает оборудование рельсобалочного стана, который работает с применением передовых технологий прокатки, закалки, правки, отделки и контроля качества.
Образцы продукции рельсобалочного стана ЧМК также демонстрируются на стенде Челябинской области.
На стендах работают специалисты сбытовых и технических служб ЧМК, которые информируют посетителей о сортаменте металлопроката и его технических возможностях. Международная промышленная выставка «Иннопром — 2018» продлится до 12 июля.
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