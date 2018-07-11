ЧМК принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2018»

Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел») принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2018» и представляет образцы продукции сразу на двух выставочных площадках: стенде Группы «Мечел» и стенде Челябинской области

В выставке «Иннопром-2018» участвуют свыше 600 компаний из 20 стран, являющихся лидерами в промышленных отраслях, таких как машиностроение, робототехника, автомобилестроение, энергетика, промышленное оборудование и металлообработка.

Общекорпоративный стенд Группы «Мечел» представлен предприятиями металлургического дивизиона. На стенде выставлены образцы продукции Челябинского металлургического комбината, «Уральской кузницы», «Ижстали», а также Белорецкого металлургического комбината.

В основе экспозиции — автоматизированный макет, демонстрирующий уникальную технологию термообработки 100-метровых рельсов в полимерной среде, которую применяют на современном рельсобалочном стане ЧМК . Технология закалки рельсов в полимере обеспечивает высокие качественные характеристики продукции.

Также на выставке представлены образцы фасонного проката. Среди новинок — зетовый профиль, который производят на ЧМК из стали повышенной прочности. Профиль имеет долгий срок службы и высокую устойчивость к нагрузкам. Продукция широко востребована на рынке вагоностроения. Строгое соответствие геометрии профилеразмеров обеспечивает оборудование рельсобалочного стана, который работает с применением передовых технологий прокатки, закалки, правки, отделки и контроля качества.

Образцы продукции рельсобалочного стана ЧМК также демонстрируются на стенде Челябинской области.

На стендах работают специалисты сбытовых и технических служб ЧМК, которые информируют посетителей о сортаменте металлопроката и его технических возможностях. Международная промышленная выставка «Иннопром — 2018» продлится до 12 июля.