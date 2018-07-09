Посадка A-10 на автодорогу во времена холодной войны

Видео о том, как Америка и Европа приспособились приземлять истребители и тяжелые бомбардировщики на немецкий автобан во времена холодной войны.

Военные все время ожидали боевых действий и предусмотрели сценарий, по которому они потеряют свои военные аэродромы и садиться придется где попало.

Как следует из ролика, проект оказался успешным: на секретное немецкое шоссе садились десятки раз без единого инцидента. В частности, это делал Фэйрчайлд Рипаблик A-10 «Тандерболт» — американский штурмовик, принятый на вооружение в 1976 году. Рядом на дороге даже построили медпункт, диспетчерский пост и специальные сигнальные огни.

Однако в результате войны не случилось и весь проект стал просто тренировкой для американских и европейских пилотов. Те говорили, что садиться было не так просто: шоссе было уже, чем специальная взлетно-посадочная полоса.

Попробовали бы они сделать это на Щелковском шоссе.