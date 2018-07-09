Ещё
Посадка A-10 на автодорогу во времена холодной войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посадка A-10 на автодорогу во времена холодной войны 

Авторамблер 5 часов назад
Фото: Авторамблер
Видео о том, как Америка и Европа приспособились приземлять истребители и тяжелые бомбардировщики на немецкий автобан во времена холодной войны.
Военные все время ожидали боевых действий и предусмотрели сценарий, по которому они потеряют свои военные аэродромы и садиться придется где попало.
Как следует из ролика, проект оказался успешным: на секретное немецкое шоссе садились десятки раз без единого инцидента. В частности, это делал Фэйрчайлд Рипаблик A-10 «Тандерболт» — американский штурмовик, принятый на вооружение в 1976 году. Рядом на дороге даже построили медпункт, диспетчерский пост и специальные сигнальные огни.
Однако в результате войны не случилось и весь проект стал просто тренировкой для американских и европейских пилотов. Те говорили, что садиться было не так просто: шоссе было уже, чем специальная взлетно-посадочная полоса.
Попробовали бы они сделать это на Щелковском шоссе.
Авторамблер: последние новости
Бойня на парковке: дебоширу в форме не понравилась женщина Гроза соседей: на продажу выставлена бронемашина с ракетной установкой В России утвержден новый дорожный ГОСТ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза302
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги45
В России отреагировали на уход Джонсона116
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»86
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев246
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение