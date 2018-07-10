Госдума рассмотрит законопроект об учете стажа при переводе служащих наркоконтроля в МВД

Депутаты Госдумы во вторник, 10 июля, планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается засчитывать стаж службы сотрудников упраздненных органов наркоконтроля в период с момента увольнения в связи с переводом в другой госорган до принятия на службу в органы внутренних дел в целях сохранения пенсии за выслугу лет.

«Предлагается установить, что сотрудникам органов наркоконтроля, принятым на службу в органы внутренних дел в соответствии законом, период с момента увольнения в связи с переводом в другой государственный орган до принятия на службу в органы внутренних дел засчитывается в календарном исчислении в стаж службы (выслугу лет) для назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной надбавки за стаж службы, выплаты единовременного пособия при увольнении сотрудника органов внутренних дел, предоставления дополнительного отпуска за стаж службы в органах внутренних дел, предоставления иных социальных гарантий, представления к награждению государственными наградами РФ и ведомственными знаками отличия», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что указанный период также предлагается учесть при сохранении расчетных периодов и сроков предоставления основных отпусков. «Предлагаемые законопроектом изменения направлены на обеспечение учета периода ожидания сотрудниками наркоконтроля принятия решения о приеме их на службу в органы внутренних дел при исчислении стажа. Реализация предусмотренных законопроектом положений будет способствовать обеспечению установленных федеральным законодателем гарантий, связанных с поступлением сотрудников органов наркоконтроля на службу в органы внутренних дел в упрощенном порядке», — следует из пояснительной записки.