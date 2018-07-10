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Госдума рассмотрит законопроект об учете стажа при переводе служащих наркоконтроля в МВД
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Госдума рассмотрит законопроект об учете стажа при переводе служащих наркоконтроля в МВД 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Депутаты Госдумы во вторник, 10 июля, планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается засчитывать стаж службы сотрудников упраздненных органов наркоконтроля в период с момента увольнения в связи с переводом в другой госорган до принятия на службу в органы внутренних дел в целях сохранения пенсии за выслугу лет.
«Предлагается установить, что сотрудникам органов наркоконтроля, принятым на службу в органы внутренних дел в соответствии законом, период с момента увольнения в связи с переводом в другой государственный орган до принятия на службу в органы внутренних дел засчитывается в календарном исчислении в стаж службы (выслугу лет) для назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной надбавки за стаж службы, выплаты единовременного пособия при увольнении сотрудника органов внутренних дел, предоставления дополнительного отпуска за стаж службы в органах внутренних дел, предоставления иных социальных гарантий, представления к награждению государственными наградами РФ и ведомственными знаками отличия», — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что указанный период также предлагается учесть при сохранении расчетных периодов и сроков предоставления основных отпусков. «Предлагаемые законопроектом изменения направлены на обеспечение учета периода ожидания сотрудниками наркоконтроля принятия решения о приеме их на службу в органы внутренних дел при исчислении стажа. Реализация предусмотренных законопроектом положений будет способствовать обеспечению установленных федеральным законодателем гарантий, связанных с поступлением сотрудников органов наркоконтроля на службу в органы внутренних дел в упрощенном порядке», — следует из пояснительной записки.
Авторы объясняют, что документ подготовлен в связи с упразднением в 2016 г. Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральной миграционной службы (ФМС). «Сотрудники наркоконтроля были уволены со службы в соответствующих органах 31 мая 2016 г. Таким образом правоотношения, подлежащие регулированию законопроектом, фактически возникли с 1 июня 2016 г. В этой связи законопроектом предлагается распространить действие проектируемых положений закона на правоотношения, возникшие с 1 июня 2016 г., то есть придать изменениям закона обратную силу», — говорится в документе.
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