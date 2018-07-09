Ещё
Более 500 военных отработают уничтожение «противника» в лесах Кемеровской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 500 военных отработают уничтожение «противника» в лесах Кемеровской области 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, подняты по тревоге в ходе тактических учений и переброшены в район маневров. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.
"Мотострелки отработали действия по приведению высшую степень боевой готовности. Они включают в себя получение оружия и экипировки, выполнение комплекса мероприятий по подготовке военной техники и вооружения к боевому применению. После этого военнослужащие совершили сорокакилометровый марш в район сосредоточения. Во время выдвижения колонны техники специальные подразделения по противодействию беспилотным летательным аппаратам отразили атаку дронов условного противника, использовав средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы", — сказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, во время учений мотострелки выполнят комплекс мероприятий по обеспечению обороны, маскировке военной технике в лесах Сибири и противодействию диверсионно-разведывательных групп условного противника. «В тактических учениях принимают участие около 500 военнослужащих, задействованы более 100 единиц военной и специальной техники», — уточнили в ведомстве.
ТАСС: последние новости
Представителей испанской ж/д компании Talgo наградили знаками отличия Минтранса России УВЗ готов возобновить поставки вагонов и дорожно-строительной техники в Иран "Единая Россия" выдвинула и. о. вице-премьера Нижегородской области в депутаты Госдумы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза302
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги45
В России отреагировали на уход Джонсона116
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»86
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев246
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение