В совместный проект КНР и Беларуси «Великий камень» инвестировали $350 млн

Электроника и биомедицина, тонкая химия и машиностроение станут в ближайшие годы прорывными направлениями в индустриальном парке «Великий камень». В реализацию белорусско-китайского проекта, расположенного в 20 минутах езды от Минска , уже инвестировано $346,8 млн Об этом сегодня сообщил глава администрации объекта Александр Ярошенко на семинаре руководителей белорусских миссий за рубежом.

Беларусь планирует и впредь привлекать иностранных инвесторов в проект «через налоговые льготы, либеральное законодательство относительно зарубежной собственности и хорошо образованную рабочую сил».

Ярошенко пояснил, что «Беларусь своим бюджетом участвует в строительстве инфраструктурных элементов, обустройстве территории. Есть вложения и управляющей компании, где большей частью используется акционерный капитал китайских партнеров, это деньги технико-экономической помощи, средства инвесторов-резидентов».

Предполагается, по словам администратора парка, что в 2018 году объем инвестиций в парк превысит $180 млн В то же время объем инвестиций, заявленных резидентами на начало июля, составляет $998,7 млн Он выразил уверенность в том, что в нынешнем году уже десять различных проектов будут выходить на запланированные мощности.

Говоря о дальнейших планах развития индустриального парка, Ярошенко сказал, что к 2020 году планируется достигнуть объема выпускаемой продукции в $1 млрд, создание 6480 рабочих мест и более чем двукратный рост числа резидентов до 100, а объем инвестиций через два года оценивается не менее чем в $2 млрд

"Это те показатели, которые мы видим здесь и сейчас. Но с каждым днем, месяцем и годом эти цифры прирастают и будут гораздо больше", — допускает Александр Ярошенко.

Он рассказал и о привлекательных преимуществах парка. Одно из них — возможность приобретения земли либо в аренду на 99 лет, либо в частную собственность. В числе других преимуществ — особый таможенный режим, обслуживание компаний по принципу «одна станция», налоговые льготы и преференции, готовые земельные участки и производственные площадки, выгодное географическое положение, упрощенный процесс проектирования и строительства и в целом самые выгодные условия ведения бизнеса на Евразийском пространстве.